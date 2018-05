dpa Audio: Inforadio | 03.05.2018 | Klaus Wowereit im Gespräch mit Jan Menzel | Bild: dpa

Interview | Klaus Wowereit über sein neues Buch - "Ich hätte lieber ein politisches Bezirksamt"

03.05.18 | 06:27 Uhr

In seinem neuen Buch "Sexy, aber nicht mehr so arm: mein Berlin" wirft Klaus Wowereit einen langen Blick zurück auf sein eigenes Politikerleben. Im Interview mit dem rbb fordert er auch, dass die Berliner Verwaltung neu aufgestellt wird.

RBB: Herr Wowereit, die Politik hat Sie nicht losgelassen, auch wenn Sie nicht mehr im Amt sind – deswegen auch das Buch jetzt?

Klaus Wowereit: Na ja, ich hab ja 30 Jahre lang hauptamtlich Politik gemacht, und davor war ich auch schon ehrenamtlich tätig. Das lässt einen nicht los. Ich sage immer: Politik war mein Hobby, und ich hatte das Glück, mein Hobby zum Beruf zu machen.

Ihr Buch ist weniger eine Wowereit- als eine Berlin-Biografie. Sie schreiben darin auch ein wenig dagegen an, dass Berlin schlecht gemacht wird. Wer sind diese Berlin-Basher?

Das fängt bei den Berlinerinnen und Berlinern selbst an. Das ist wohl im Berliner Gen, vieles schlecht zu machen. Wenn es dicke kommt, verkraften wir es dann besser, das ist der Vorteil. Die Hamburger etwa sind sehr stolz auf ihre Stadt. Wenn ein Angriff von außen kommt, würden sie die Reihen schließen. Das ist in Berlin anders.

In Ihrem Buch hauen Sie niemanden in die Pfanne. Haben Sie sich ganz bewusst gesagt: Ich will nicht derjenige sein, der am Spielfeldrand steht und Noten verteilt?

Ich habe selbst erlebt, wie leicht das mit den Ehemaligen geht. Man fragt sich zwar als Zuschauer: Warum hat er nicht alles umgesetzt, was er heute selber kritisiert? Aber da sind Ratschläge sehr oft Schläge. Klar, ich hätte in den letzten dreieinhalb Jahren sehr oft eine Titelseite bekommen können, wenn ich den Senat oder meinen Nachfolger kräftig kritisiert hätte. Aber ich mag das nicht und werde es hoffentlich auch nicht tun.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Sie kalt lässt, was mit Ihrer SPD passiert ist. Wurde sie heruntergewirtschaftet?

Soweit ist es Gott sei Dank noch nicht. Aber wir haben riesige Schwierigkeiten, und das hat mich überhaupt nicht kalt gelassen. Ich kenne die handelnden Akteure, auch auf Bundesebene. So kann man etwa zur Entscheidung zur großen Koalition sehr unterschiedlicher Auffassung sein. Ich hätte eher gesagt: Mal sein lassen – nicht grundsätzlich – aber in dieser Situation. Ich habe mich am Wahlsonntag gefreut, als um 18:01 Uhr sofort alle SPD-Führungspersönlichkeiten sagten: Nein, keine Große Koalition. Aber nach dem Gespräch beim Bundespräsidenten war plötzlich die Welt anders. Da muss man sich nicht wundern, dass das Thema Glaubwürdigkeit bei der SPD mal ein Fragezeichen kriegt.

Zu Ihrer Regierungszeit stand Berlin lange finanziell mit dem Rücken zur Wand. Aber dann kam der Zeitpunkt, wo sich die Situation besserte. Haben Sie den Schalter etwas zu spät umgelegt?

Nein. Wir haben das Geld, das wir hatten, auch ausgegeben. Persönlich bin ich durchaus kein Pfennigfuchser. Aber Strukturveränderungen brauchen manchmal auch materiellen Druck. Das wird heute oft vergessen. Die wichtigsten Bereiche haben wir rausgenommen und gesagt: Selbstverständlich bauen wir neue Kitas und stellen Personal ein. Der gestiegene Lehrerbedarf wurde befriedigt. Wir haben auch im Polizei-Vollzug nicht gespart oder gestrichen, sondern bei der Polizei Verwaltung. Das wird heute nicht mehr differenziert. Es war am Ende erfolgreich, aber Defizite sind eben auch zu sehen. Jetzt hat man Geld, etwas auszugleichen. Und das sollte man auch tun.

In Ihrem Buch fordern Sie sehr deutlich, dass Berlin sich in der Verwaltung besser aufstellt und die Zusammenarbeit zwischen Land und Bezirken sich verbessert. Tun Bezirks-Häuptlinge der Politik in Berlin nicht gut?

Ich bin dafür, starke Bezirke zu haben, und auch die Häuptlinge sollen als Häuptlinge erkennbar sein. Wir haben so viel Platz in dieser Stadt, da braucht man nicht nur einen Regierenden Bürgermeister, sondern auch die zwölf Bezirksfürstinnen und -fürsten. Sie sollen aber Verantwortung übernehmen. Dieses Hin-und-Her, dass entweder der Senat oder die Bezirke schuld sind, löst keine Probleme. Damit sollte man aufhören. Wir haben Probleme im Verwaltungsablauf. Deshalb muss was korrigiert werden.



Inwiefern?

Einerseits sollte man ein Durchgriffsrecht für die Senatsebene schaffen, dort wo zentrale Aufgaben sind. Auf der anderen Seite muss aber auch erkennbar sein, dass es eine politische Ebene im Bezirk gibt. Wenn sich heute die Zahl der Stadträte so aufteilt, dass fast alle Parteien nur noch einen Stadtrat haben, dann haben sie auch keine originäre Mehrheit in ihrem Bezirksamt. Das heißt, man wird schnell dazu kommen, sich abzuschotten: Misch' du dich nicht in mein Ressort ein, dann mische ich mich auch nicht in dein Ressort ein. Jeder lässt den anderen in Frieden und jeder wurschtelt vor sich hin. Das ist kontraproduktiv. Ich hätte lieber ein sogenanntes politisches Bezirksamt, wo sich - wie auf Senatsebene - Parteien zusammentun, das gesamte Bezirksamt abbilden und dann auch die Verantwortung übernehmen. Das fände ich besser.

In Ihrem Buch gehen Sie auch auf den BER ein - der seit Jahren eine Geschichte zwischen Hoffen und Bangen ist.

Dieses Thema beschäftigt mich emotional nach wie vor stark. Es ärgert mich wirklich enorm, dass es bis heute nicht geschafft worden ist, diesen Flughafen zum Fliegen zu bringen. Ich kann nur hoffen, dass wir das dann tatsächlich wie angekündigt 2020 schaffen.

Wäre es aus heutiger Sicht besser gewesen, bei der ersten Verschiebung gleich einen kompletten Neustart zu machen?

Diese Frage ist ja als erste diskutiert worden: Funktioniert der BER überhaupt mit diesem System einer Brandschutzanlage? Und die Fachleute haben bestätigt: Es geht mit diesem System, man braucht nur Zeit und eine ordentliche Planung. Doch es ist leider so, dass viele daran verdienen, dass das nicht fertig wird. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, warum die größten namhaften deutschen Firmen nicht in der Lage sind, diese Halle mit der entsprechenden technischen Gebäudeausstattung zu versehen? Das ist für mich nach wie vor ein Rätsel.

Was wäre, wenn der BER 2020 noch immer nicht genehmigungsfähig ist?

Herr Lütke-Daldrup ist ein vorsichtiger Mensch. Wir hoffen, dass das so weit abgepuffert ist und mit den Firmen abgesprochen wurde, also realistisch ist. Deshalb möchte ich jetzt nicht über einen Gau oder andere Situationen spekulieren. Das hilft momentan auch nicht wirklich, sondern die Daumen drücken. Auch die deutsche Wirtschaft ist involviert bei diesem Referenzprojekt.

Haben Sie einen Ratschlag für den Nach-Nachfolger in zehn oder zwanzig Jahren?

Dazu kann man heute noch nicht viel sagen. Was ich mir wünsche ist, dass die Bevölkerung anerkennt, dass die da oben - also die Politikerinnen und Politiker - ihren Job machen. Und es ist einer der härtesten Jobs, die es überhaupt gibt. Deshalb muss man Politiker nicht bemitleiden, aber respektieren für das, was sie machen - auch wenn sie Fehler machen.

Das Gespräch führte Jan Menzel, landespolitische Redaktion. Das vollständige Interview können Sie mit Klick auf das Audiosymbol im Header des Artikels hören.