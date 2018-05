rbb / Julia Vismann Audio: Inforadio | 26.05.2018 | | Bild: rbb / Julia Vismann

"Kitakrise" - Berliner Eltern demonstrieren für mehr Kita-Plätze

26.05.18 | 12:37 Uhr

Bei mehr als 100 Kitas und Tagesmüttern musste Ann-Mirja Böhm anfragen, bis sie einen Kita-Platz für ihre Tochter fand. Gemeinsam mit anderen Müttern und Vätern rief sie für Samstag zur Großdemonstration "Kitakrise" in Berlin auf - rund 3.000 Menschen kamen.



Es ist wohl eine der größten Demonstrationen in Sachen Kita-Plätze seit vielen Jahren: Rund 3.000 Eltern und Kinder nehmen am Samstag laut Polizei an einem Protest gegen die "Kitakrise" in Berlin teil. Das waren mehr als von den Organisatoren, einem Elternbündnis, erwartet. Sie waren von bis zu 2.000 Teilnehmern ausgegangen.



Die Teilnehmer fordern mehr Kita-Plätze und eine bessere Qualität der Betreuung. Die Berliner Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doreen Siebernik, forderte bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor für die 25.000 Berliner Erzieherinnen die gleiche Bezahlung wie für die Kolleginnen in Brandenburg. Nötig sei zudem ein Kita-Krisengipfel noch vor der parlamentarischen Sommerpause. "Wir sind keine Basteltanten, sondern Bildungsbeauftragte", war auf einem Plakat der GEW zu lesen.

Viele Familien mit Kindern beteiligten sich mit Plakaten an der Demonstration. Auch Vertreter der

Gewerkschaft Verdi unterstützen den Marsch. Er war gegen 10 Uhr am Dorothea-Schlegel-Platz nahe des Bahnhofs Friedrichstraße gestartet.

Mehr als 100 Tagesmütter und Kitas hatte die 35-jährige Organisatorin der Demo, Ann-Mirja Böhm, nach eigenen Angaben angefragt, bis sie eine Betreuung für ihre Tochter fand. Wie ihr geht es vielen Eltern in Berlin, die nach der Geburt ihres Kindes wieder arbeiten wollen. "Es kann nicht wahr sein, dass das Normalität ist", sagt Böhm. Gemeinsam mit einer Gruppe von Müttern und Vätern, die seit Monaten einen Kita-Platz suchen und unfreiwillig die unbezahlte Elternzeit verlängern müssen, organisiert sie die Kita-Krise-Demo.



Giffey kündigt "Fachkräfte-Offensive" in Kitas an

Zu der Demonstration gegen den Kita-Mangel in Berlin hatten die Initiatoren auch Bildungssenatorin Sandra Scheeres und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (beide SPD) eingeladen. Im Inforadio kündigte Giffey am Freitag eine Fachkräfte-Offensive gegen den Personal-Mangel in den Kitas an. Der Bund werde ab dem kommenden Jahr verstärkt in "das Thema Ausbildung, in das Thema Umschulung und auch in das Thema Gesundheitsförderung investieren", sagte Giffey. Es dürfte keine Situation geben, "in der Menschen sich fragen, ob sie es sich leisten können, Erzieherin oder Erzieher zu werden. Wir müssen es einfach hinbekommen, dass sich mehr junge Menschen" für den Beruf entscheiden. Auch die langfristige Sicherung des Wohlstandes in Deutschland hänge davon ab. Wir bekommen eine "Vollbeschäftigung nur hin, wenn wir auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinbekommen. Eng damit verbunden sind natürlich gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten und auch die Frage, wie Fachkräfte qualifiziert und bezahlt werden", so die SPD-Politikerin. Die Fachkräfte-Offensive soll begleitend zum Gute-Kita-Gesetz im kommenden Jahr starten.

Rund 2.500 Betreuungsplätze fehlen in Berlin

In Berlin gibt es laut Familienverwaltung auf dem Papier knapp 175.000 Plätze in Kitas und Tagespflege. Tatsächlich ist ihre Zahl wegen des Mangels an Erziehern aber um etwa 10.000 geringer. Momentan fehlen stadtweit rund 2.500 Plätze. Folge ist, dass etliche Eltern keine wohnortnahe Betreuung für ihren Nachwuchs bekommen – obwohl sie darauf einen Rechtsanspruch haben. In gut 90 Gebieten ist die Lage besonders angespannt, heißt es im aktuellen Kita-Atlas des Senats. Darunter sind etwa Moabit, Rudow und der Süden des Prenzlauer Bergs. Eine junge Mutter berichtet: "Wir stehen auf über 30 Listen. Wir haben uns nach der Geburt angemeldet und manche Kitas haben mich ausgelacht und gemeint, ich hätte schon beim positiven Schwangerschaftstest kommen sollen." Bildungssenatorin Sandra Scheeres sagte im rbb, dass in den vergangenen Jahren zehntausende neue Kita-Plätze geschaffen worden seien. Die Stadt wachse aber so rasant, dass das nicht ausreiche. Deshalb werde jetzt eine befristete Überbelegung von Kitas geprüft. Langfristig stelle das Land 200 Millionen Euro zur Verfügung, um in den kommenden drei Jahren 30.000 weitere Kita-Plätze schaffen zu können.

Ann-Mirja Böhm und Katharina Mahrt mit Sohn

Zu wenig Erzieher, zu viele Kinder

Viele Einrichtungen würden gerne mehr Kinder aufnehmen, doch es scheitert weder am Platz noch am guten Willen, sondern allein an der zu geringen Zahl an Erziehern – das war auch der Tenor der Sondersendung "rbb vor Ort", die in der vergangenen Woche in der Kita "Menschenskinder" in Friedrichshain zu Gast war. Die Böhms Mitstreiter sind vor allem Mütter, die wütend und verzweifelt sind, weil sie wieder arbeiten wollen, aber keinen Betreuungsplatz für ihr Kind finden. Darunter auch Katharina Mahrt. Ohne Job könne sie sich mit ihrem Freund keine größere Wohnung leisten, obwohl die ihre Familie eigentlich bräuchte. Leidtragenden der Kitakrise sind laut Mahrt vor allem die Frauen, "weil sie eben doch eher die Betreuung des Kindes übernehmen".

Umfrage imago stock&people Inforadio | 25.05.2018 - Berliner haben Verständnis für Kita-Demo

Forderung nach mehr Informationen, weniger Bürokratie

Damit Erzieher künftig besser bezahlt werden und sich mehr Menschen für den Beruf entscheiden, wollen sie mit ihrer Demo den Druck auf die Politik erhöhen. Weiter fordert das Bündnis, dass Kitas in der derzeitigen Krise mehr Unterstützung bekommen und Eltern mehr Informationen erhalten: Wo gibt es Kapazitäten? Wann wird ein Platz frei und wie erhält man ihn? Außerdem sollte der Kita-Gutschein unbürokratischer zu beantragen sein. Böhm und Mahrt wünschen sich, dass unter den betroffenen Eltern mit der Demo die Solidarität wächst. Auch Kitas und Erzieher haben sie mit ins Boot geholt: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat mit zur Demonstration aufgerufen. "Gute Bildung gibt es nur mit guten Arbeitsbedingungen", sagte die Berliner GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik.

Bild: imago/Tom Maelsa

Demo war eigentlich für Sonntag geplant

Die Elterninitiative hatte ihre ursprünglich für Sonntag angemeldete Demonstration um einen Tag vorverlegt. Grund sei der angekündigte Demonstrationszug der AfD mit tausenden Teilnehmern und ähnlich vielen Gegendemonstranten gewesen, teilten die Veranstalter in der vergangenen Woche mit. Der kinderfreundliche Charakter und die Sicherheit der Demonstranten wäre dabei nicht mehr gewährleistet gewesen. Startpunkt, Strecke und Ziel blieben aber gleich.



Protest am Mittwoch in Potsdam

Auch in Brandenburg gibt es Protest gegen die Personalausstattung in den Kindertagesstätten. Mehrere hundert Kitas waren am Freitag nur siebeneinhalb Stunden geöffnet. Grund war der Protest freier Träger. Denn mit dem Landesgeld, das Brandenburger Kitas derzeit erhalten, könnten sie eigentlich nur 7,5 Stunden öffnen. Nach Angaben der Träger werden die Kinder aber oftmals acht oder zehn Stunden betreut – wegen Berufstätigkeit und langer Fahrwege der Eltern. Das werde im neuen Kita-Gesetz nicht berücksichtigt, kritisieren sie. Die freien Kita-Träger fordern, dass künftig längere Betreuungszeiten und 1.700 neue Erzieher finanziert werden. Kommenden Mittwoch wollen Erzieher, Eltern und Kinder vor den Potsdamer Landtag ziehen. Dann will das Parlament das neue Brandenburger Kita-Gesetz beschließen.

Sendung: Abendschau, 26.05.2018, 19:30 Uhr