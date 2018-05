Bild: dpa

Wahlen in vier Landkreisen - Acht Landräte müssen am Sonntag in die Stichwahl

05.05.18 | 09:03 Uhr

Die Wähler haben es mal wieder spannend gemacht: Nur bei zwei von sechs Landratswahlen stand der Sieger am 22. April bereits nach dem ersten Wahlgang fest. Bei den vier anderen, drei im Norden sowie in Spree-Neiße, muss am Sonntag die Stichwahl entscheiden.

Am Sonntag sollen die Wählerinnen und Wähler aus vier Brandenburger Landkreisen noch einmal an die Wahlurnen. Denn beim ersten Durchgang am 22. April wurden nur zwei von insgesamt sechs Landratskandidaten direkt gewählt. In den anderen vier Kreisen (Ostprignitz-Ruppin, Barnim, Uckermark und Spree-Neiße) hat keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommen. Daher kommt es in den vier Kreisen am Sonntag zur Stichwahl - wobei jeweils die beiden Bewerber gegeneinander antreten, die vor zwei Wochen die meisten Stimmen geholt haben. Neben den Landratswahlen finden in drei Gemeinden im Landkreis Spree-Neiße Bürgermeisterwahlen statt. Auch dabei muss die Entscheidung in der Stichwahl fallen.

rbb|24 berichtet am Sonntagabend ab 18 Uhr vom Wahlausgang. Die Ergebnisse aller sieben Wahlen finden Sie hier im Überblick sowie auf den weiter unten verlinkten Seiten.

Uckermark: Karina Dörk (re.) fordert Dietmar Schulze heraus | Bild: CDU Uckermark/Landkreis Uckermark

Nur in der Uckermark ist auch eine Frau im Rennen

Von den vier Landkreisen, in denen noch einmal gewählt wird, ist nur in der Uckermark noch eine Frau dabei: Die CDU-Kandidatin Karina Dörk ist mit 47,7 Prozent nur knapp an der Mehrheit vorbei geschrammt. Dagegen kam der amtierende Landrat Dietmar Schulze bei der Wahl auf lediglich 36 Prozent. Damit tritt Dörk am Sonntag als Favoritin an.

Kopf an Kopf in OPR: Sven Deter (li.) und Ralf Reinhardt | Bild: Carmen Kremer/

OPR: Landrat Reinhardt muss weiter kämpfen

In Ostprignitz-Ruppin zog Amtsinhaber Ralf Reinhardt (SPD) zwar mit fast 41 Prozent aller Stimmen an seinen Konkurrenten vorbei. Doch es hat nicht gereicht, um sich das Amt in der Direktwahl zu holen. Am Sonntag tritt er gegen Sven Deter (27,6) von der CDU an.

Harald Altekrüger (li.) kontra Steffen Kubitzki in Spree-Neiße | Bild: Bella Wuuo/Annika Dubrau

SPN: Die AfD sägt an Altekrügers Stuhl

Im Spree-Neiße-Kreis müssen sich die Wähler am Sonntag zwischen dem amtierenden Landrat Harald Altekrüger von der CDU und Steffen Kubitzki von der AfD entscheiden. Sollte Kubitzki die Wahl gewinnen, wäre es das erste Mal, dass die AfD in Brandenburg einen Landrat stellt. Kubitzki kam im ersten Wahlgang auf 28,9 Prozent, Altekrüger schaffte immerhin 40 Prozent.

Stichwahl im Barnim: Daniel Kurth (li.) und Othmar Nickel | Bild: CDU Brandenburg/

BAR: Daniel Kurth geht als Favorit ins Rennen

Im Barnim kam Daniel Kurth (SPD) auf Platz eins: Mit 35,1 Prozent erhielt er die meisten Stimmen. Würde er die Stichwahl gegen seinen Konkurrenten Othmar Nickel (25,3 Prozent) von der CDU gewinnen, bliebe der Landratsposten in Händen der SPD. Bodo Ihrke (SPD) war fast während der ganzen Nachwendezeit Landrat im Barnim, trat jedoch nicht mehr an.

Kurz erklärt Stichwahl Die Stichwahl wird notwendig, wenn ein Kandidat das notwendige Quorum nicht erreicht: 50 Prozent der abgegebenen Stimmen und außerdem mindestens 15 Prozent der Stimmen ALLER Wahlberechtigten eines Landkreises muss ein Bewerber erreichen, wenn er per Direktwahl zum Landrat - oder auch Bürgermeister - gewählt werden soll. Bei der Stichwahl am 6. Mai 2018 treten die beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenanteilen erneut gegeneinander an, es gilt dasselbe Reglement.



Scheitert auch die Stichwahl (was schon mehrfach vorgekommen ist), bestimmt der Kreistag eine Kandidatin oder einen Kandidaten.



In den anderen beiden südlichen Kreisen konnte bereits beim ersten Wahltermin am 22. April ein neuer Landrat bestimmt werden. In Oberspreewald-Lausitz setzte sich der Favorit durch: Der parteilose Amtsinhaber Siegurd Heinze (aufgestellt von CDU, unterstützt von SPD und FDP) gewann mit deutlichem Vorsprung (56,3 Prozent) gegen Sven Schröder (AfD, 23,8).

In Elbe-Elster gewann Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) mit 52,1 Prozent vor Iris Schülzke (parteilos, 29,4) und Peter Drenske (AfD, 18,4). Heinrich-Jaschinski bleibt damit Landrat für weitere acht Jahre.

Auch drei Bürgermeister werden gewählt

Auch in drei einzelnen Gemeinden im Landkreis Spree-Neiße stehen am Sonntag noch einmal Wahlen an: In Guben, Forst und Drebkau werden neue Bürgermeister gesucht - und auch dort geht es nach dem ersten Wahlgang Ende April nun in die Stichwahl. Während die AfD bei den insgesamt sieben Bürgermeisterwahlen Ende Februar keinen einzigen Kandidaten antreten lassen konnte, hat es der AfD-Politiker Daniel Münschke in Guben nun bis in die Stichwahl geschafft.

Im Süden die CDU, im Norden die SPD?

Eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl in Brandenburg werden die Landratswahlen auch als politischer Stimmungstest betrachtet. Die beiden Regierungsparteien SPD und Linke sind beim ersten Durchgang am 22. April zunächst leer ausgegangen. Die CDU hingegen holte sich in den südlichen Lausitzkreisen Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster in der Direktwahl den Sieg. Es bleibt nun abzuwarten, ob sich auch bei der Stichwahl in Spree-Neiße der amtierende Landrat Harald Altekrüger (CDU) durchsetzt - in diesem Fall gegen seinen Herausforderer Steffen Kubitzki von der AfD. In den drei nördlichen Landkreisen hatte der Landrat bisher jeweils ein SPD-Parteibuch. Hier muss nun die Stichwahl entscheiden, ob es so bleibt.



Nach den politischen Erschütterungen bei der Bundestagswahl, bei der die AfD in Brandenburg zur zweitstärksten Kraft nach der CDU wurde, wird das Abschneiden der Partei auch bei der Landratswahl überregional genau beobachtet: Doch lediglich in Spree-Neiße könnte die Stichwahl erstmals einen rechtspopulistischen brandenburgischen Landrat ins Amt bringen.

Kurz erklärt Landräte Die 14 Brandenburger Landkreise werden jeweils durch einen Landrat repräsentiert, der auch im Kreistag vertreten ist. Wie bei Oberbürgermeistern und hauptamtlichen Bürgermeistern dauert seine Amtszeit acht Jahre. Als hauptamtlicher Beamter auf Zeit und Chef der Kreisverwaltung hat er vor allem dafür zu sorgen, dass die Verwaltung funktioniert. Er führt die Kommunal-, Sonder- und Fachaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden und Ämter. Eine weitere Großaufgabe ist die Entwicklung des Kreises. Für die meisten Landkreise, in denen am Sonntag gewählt wird, bedeutet dies: Investoren anzulocken mit einem gut ausgebauten Straßennetz, schnellem Internet und hoher Wohnqualität. Das kann natürlich nur im Zusammenspiel mit den Kreistagsabgeordneten gelingen. Ein Landrat sollte also auch überzeugen können.



Schlechte Tradition: Nicht zur Wahl zu gehen

Beim ersten Wahlgang am 22. April wurden in gut einem Drittel, also sechs der 14 Flächenlandkreise, gewählt. Doch die Wahlbeteiligung war insgesamt niedrig. Größeres Interesse an der Wahl bestand nur im Süden. Mit knapp knapp 43 Prozent ist lag der Landkreis Spree-Neiße an der Spitze. Am schwächsten war die Beteiligung im berlin-nahen Barnim mit 26,8 Prozent. Etwas besser fiel sie in den beiden anderen nördlichen Landkreisen aus: Die Uckermark lag bei 29,8 Prozent, Ostprignitz-Ruppin bei 32,4 Prozent.

Die geringe Wahlbeteiligung hat bereits Tradition in Brandenburg. Rund drei Viertel der Direktwahlen für Landräte scheiterten in Brandenburg an zu geringer Wahlbeteiligung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Nach Recherchen des rbb wissen viele Bürger gar nicht, was ein Landrat überhaupt macht, andere finden die Wahlprogramme nicht aussagekräftig genug, und schließlich schafften es die Kandidaten häufig aus Zeitgründen nicht, den gesamten Landkreis zu bereisen, um mit den Bürgern in Kontakt zu kommen.