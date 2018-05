Bleibt der Landratsposten im Barnim in Händen der SPD? In der Stichwahl am Sonntag will Daniel Kurth (SPD) der Nachfolger von Bodo Ihrke werden, der fast die gesamte Nachwendezeit den Barnim leitete. Sein Konkurrent Othmar Nickel kommt von der CDU.

Eine solche Kontinuität hat kein anderes Landratsamt in Brandenburg erlebt: Seit 1993 war Bodo Ihrke (SPD) Landrat des Landkreises Barnim - und zuvor schon in gleicher Position im Kreis Eberswalde. Damit hat Ihrke die gesamte Nachwendezeit geprägt.



Doch der SPD-Politiker tritt nicht mehr an und so wird mit Hochspannung beobachtet, wer bei der Stichwahl am Sonntag das Rennen macht.

Mit 35,1 Prozent aller Stimmen (14.444) lag Daniel Kurth (SPD) im ersten Wahlgang bei den Landratswahlen vorne. Doch für einen Sieg hat es für Kurth, der seinen ausscheidenden Partreifreund Bodo Ihrke beerben möchte, lange nicht gereicht.



Nun muss er am Sonntag in die Stichwahl gegen Othmar Nickel (CDU), der sich mit 25,3 Prozent (10.424 Stimmen) , einen zweiten Platz bei der Wahl im April sicherte. Beide gingen als Favoriten in die Wahl.