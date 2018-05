SPD-Kandidat Daniel Kurth hat die Landratswahl in Barnim gewonnen. Hinter diesen Satz allerdings gehört ein großes "ABER", denn Kurth erreicht bei diesem zweiten Wahlgang das so genannte Quorum nicht und damit ist die Wahl nicht gültig: 15 Prozent der Wähler hätten sich für den Sieger aussprechen müssen, so das Gesetz. Und im Landkreis Barnim heißt dies in Zahlen: 23.300 Stimmen der wahlberechtigten Barnimer hätten für ihn votieren müssen, es waren aber nur 17.470.

Der Nachfolger des amtierenden Barnimer Landrats Bodo Ihrke muss nun also über den Kreistag ermittelt werden. Ihrke, ebenfalls SPD, war seit 1993 Landrat des Landkreises Barnim - und zuvor schon in gleicher Position im Kreis Eberswalde.

Kreistagsvorsitzender Alfred Schultz erklärt die nun anstehende Prozedur der Wahl im Parlament so: "Es wird sicherlich eine Ausschreibung geben, und dann kann sich jeder wieder neu bewerben und am Ende wird die Wahl durch den Kreistag erfolgen."



Dazu treffen sich in den nächsten Tagen nun die Kreistagsfraktionen, um sich auf ein Verfahren zu verständigen, so Sebastian Walter von den Linken. Die Linke hatte SPD-Kandidat Kurth unterstützt. Die Partei setzt nun auf "eine schnelle Einigung", wie Walter betonte. Zusammen mit den Stimmen der Grünen, die ebenfalls Kurth in diesem Wahlgang unterstützt hatten, kommen die drei Fraktionen im Kreistag auf exakt die Hälfte der Stimmen im Palament, also auf 28 der 56 Sitze.



Aufgrund genau dieser Voraussetzungen macht sich Kurth nun große Hoffnungen auf die Wahl durch das Parlament: "Alles andere wäre ja eine Verkehrung der Dinge, die die Menschen an die Urne getrieben hatte. Und dann wäre die Frustration bei der nächsten Wahl ja noch einmal höher. Das wäre für die Demokratie nicht förderlich."



Gegenkandidat Othmar Nickel von der CDU allerdings hofft vor dem Kreistag nun auf eine neue Chance: "De facto hat die CDU bei der Stichwahl gegen drei gekämpft. So relativiert sich das ganze Ergebnis und im Kreistag werden die Karten durchaus neu gemischt." Nickel erinnerte an die Landratswahlen vor acht Jahren. Damals hatte ebenfalls in letzter Instanz der Kreistag entscheiden müssen, konnte sich allerdings nicht auf einen Kandidaten einigen und ermittelte dann per Los den nun scheidenden Noch-Landrat Bodo Ihrke.