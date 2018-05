Bild: Carmen Kremer/

Landratswahl | Ostprignitz-Ruppin - Landrat trifft auf CDU-Kontrahenten in der Stichwahl

05.05.18 | 09:02 Uhr

Zwar ist der amtierende Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt, mit fast 41 Prozent aller Stimmen an seinen Konkurrenten vorbeigezogen. Doch es hat nicht gereicht, um sich das Amt in der Direktwahl zu holen. Am Sonntag tritt er gegen Sven Deter an.

Nach der gescheiterten Direktwahl des Landrats in Ostprignitz-Ruppin muss sich Amtsinhaber Ralf Reinhardt (SPD) am Sonntag seinem Konkurrenten Sven Deter (CDU) stellen.



Zwar konnte Reinhardt im ersten Wahlgang 40,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinen - und damit deutlich mehr als Deter (27,6 Prozent) von der CDU. Da aber keiner der beiden Erstplatzierten die absolute Mehrheit erreichte, ist die Stichwahl am Sonntag notwendig.



Im ersten Wahlgang war außerdem der parteilose Christian Scherkenbach (vorgeschlagen von der Linken) auf 15,7 Prozent gekommen, gefolgt von der AfD-Kreischefin Petra Hentschel (10,7 Prozent). Der Kreistagsabgeordnete Hans-Georg Rieger (BVB/Freie Wähler) hatte 5,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugen können.



Bereits 2010 war die Direktwahl an der zu geringen Wahlbeteiligung gescheitert: Damals hatte Ralf Reinhardt zwar 50,5 Prozent der Stimmen, verfehlte aber durch die geringe Wahlbeteiligung das nötige Quorum von 15 Prozent der Wahlberechtigten. Entsprechend musste dann der Kreistag entscheiden.

Kurz erklärt Stichwahl Die Stichwahl wird notwendig, wenn ein Kandidat das notwendige Quorum nicht erreicht: 50 Prozent der abgegebenen Stimmen und außerdem mindestens 15 Prozent der Stimmen ALLER Wahlberechtigten eines Landkreises muss ein Bewerber erreichen, wenn er per Direktwahl zum Landrat - oder auch Bürgermeister - gewählt werden soll. Ansonsten folgt eine Stichwahl. Hier treten dann die beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenanteilen erneut gegeneinander an, es gilt dasselbe Reglement.



Scheitert auch die Stichwahl (was schon mehrfach vorgekommen ist), bestimmt der Kreistag eine Kandidatin oder einen Kandidaten.



Was steht an für den künftigen Landrat?

Ostprignitz-Ruppin entwickelt sich: Der Wegzug ist gestoppt und auch die Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren einen erheblichen Schritt nach vorn gemacht. Das bestätigt auch eine Studie der Industrie- und Handelskammer, die der Region eine positive Entwicklung voraussagt. Allein mit der Initiative "A24 – Brandenburgs Spitze" will sich der Kreis als Wirtschaftsstandort weiter etablieren – und das möglichst deutschlandweit. Bessere Bahnverbindungen, den Ausbau der digitalen Infrastruktur, aber auch die Niederlassung von Fachärzten, solide Kommunalfinanzen und eine Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft sind deswegen die großen Herausforderungen in Ostprignitz-Ruppin.

Drängende Themen: der Öffentliche Nahverkehr, Notfallrettung und digitale Infrastruktur

In Neuruppin hat sich inzwischen eine Medizinische Hochschule erfolgreich etabliert – auch die Kreisstadt selbst wächst weiter. Dennoch muss sich der Landkreis mit Schwierigkeiten auseinandersetzen: Seit Jahren kämpft die Region für eine bessere Bahnanbindung an die Hauptstadtregion. Selbst Rheinsberg ist als Anziehungspunkt für Touristen nicht ganzjährig mit der Bahn erreichbar. Auch der öffentliche Nahverkehr und – damit verbunden – die Busverbindungen sind immer wieder in der Diskussion. Die Einsatzzeiten der Notfallrettung dauern nach wie vor viel zu lang. Entscheidend ist aber auch der schlechte Ausbau der digitalen Infrastruktur im kompletten Kreis – und das, obwohl schnelles Internet als eine der wichtigsten Voraussetzungen für das wirtschaftliche Wachstum gilt.

Die Kandidaten Henry Mundt, Neuruppin Ralf Reinhardt (SPD) Amtierender Landrat, Volljurist, Jahrgang 1976



"Ostprignitz-Ruppin hat Fahrt aufgenommen. Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden haben wir in den letzten Jahren viel erreicht. Weitere Kernziele: Mehr Bahn für OPR, die Ruppiner Kliniken sollen weiter gestärkt werden, regionale Ärzteausbildung sichern, Investitionen in Schulen, Horte und Kitas, Erhalt der Förderschulstandorte in den Altkreisen, zusätzliche Rettungswachen, Verbesserung des Radwegenetzes." [maz-online.de] Carmen Kremer Sven Deter (CDU) Landwirt, Jahrgang 1975



"Ostprignitz-Ruppin kann mehr. Wir müssen deutlich selbstbewusster unsere regionalen Interessen vertreten. Deshalb setze ich auf das Prinzip 'Gestalten statt Verwalten' – bürgernahe Verwaltung, Stärkung von: Kooperation, Kommunalfinanzen, Infrastruktur, Ehrenamt und Sport, Bildung, Wirtschaft und Tourismus, Kulturprojekte, Gesundheitsangebote, Integration und Rückführung."



Website von Sven Deter