Landratswahl | Spree-Neiße - Stichwahl soll Entscheidung zwischen CDU und AfD bringen

05.05.18 | 09:03 Uhr

Gibt es einen Wechsel an der Spitze des Landratsamtes? In der Stichwahl müssen sich die Wähler am Sonntag zwischen Kreischef Harald Altekürger (CDU) und Steffen Kubitzki von der AfD entscheiden.

Bei der Wahl zum Landrat von Spree-Neiße tritt der amtierende Kreischef Harald Altekrüger von der CDU am Sonntag gegen Steffen Kubitzki von der AfD an. Im ersten Wahlgang Ende April entfielen auf Harald Altekrüger rund 40,0 Prozent der Stimmen (17.039 Stimmen). Für Kubitzki stimmten 28,9 Prozent der Wahlberechtigten (12.315 Stimmen). 2010 war Altekrüger durch den Kreistag zum Landrat bestimmt worden. Seine direkte Wahl war gescheitert, weil das nötige Quorum von 15 Prozent der Wahlbeteiligten nicht erreicht worden war.

Kandidaten von Linke und SPD abgeschlagen

Matthias Loehr (Die Linke) erhielt Ende April rund 16,5 Prozent der Stimmen (7.028). Der bisherige Vize-Landrat und Sozialdezernent Hermann Kostrewa (SPD) konnte nur 14,7 Prozent der Wähler überzeugen (6.248) und landete auf dem vierten Platz.

Vor welchen Herausforderungen steht der neue Landrat?

Wie kein anderer ist der Landkreis Spree-Neiße im Südosten Brandenburgs vom Strukturwandel betroffen. In der einstigen Textil- und Energieregion ist nur die Braunkohle als bestimmender Wirtschaftszweig geblieben: mit den Tagebauen in Welzow und Jänschwalde und den Kraftwerken in Jänschwalde und Schwarze Pumpe. Geht man davon aus, dass die Braunkohle 15.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze sichert, entfällt ein Großteil davon auf den Spree-Neiße Kreis.

Kurz erklärt Stichwahl Die Stichwahl wird notwendig, wenn ein Kandidat das notwendige Quorum nicht erreicht: 50 Prozent der abgegebenen Stimmen und außerdem mindestens 15 Prozent der Stimmen ALLER Wahlberechtigten eines Landkreises muss ein Bewerber erreichen, wenn er per Direktwahl zum Landrat - oder auch Bürgermeister - gewählt werden soll. Ansonsten folgt eine Stichwahl. Hier treten dann die beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenanteilen erneut gegeneinander an, es gilt dasselbe Reglement.



Scheitert auch die Stichwahl (was schon mehrfach vorgekommen ist), bestimmt der Kreistag eine Kandidatin oder einen Kandidaten.



Doch wie kann man den Kreis fit für die Zukunft machen? Den Wegfall der Arbeitsplätze ausgleichen? Vor diesen Hauptherausforderungen stehen alter wie künftiger Landrat. Ein weiteres Problem ist die Grenzlage und die damit verbundene Kriminalität. Gerade in den Städten Forst und Guben musste in den vergangenen Jahren die Polizeipräsenz unter anderem wegen der Beschaffungskriminalität verstärkt werden. Diese Städte haben auch in besonderem Maße mit Abwanderung und Überalterung zu kämpfen. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung wird Guben im Jahr 2030 neben Bad Füssing die Stadt mit den ältesten Einwohnern in Deutschland sein. Auch der öffentliche Personennahverkehr – wie kommen die Menschen von den Dörfern in die Stadt und zurück – sowie der Standort für eine dringend benötigte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe sind Thema.

alle Kandidaten auf einen blick Bella Wuoo Harald Altekrüger (CDU) Amtierender Landrat, Jahrgang 1955



"Die effektive Unterstützung der klein- und mittelständischen Unternehmen, die Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Stadt Cottbus, die Förderung des sorbisch/wendischen Brauchtums, die Weiterentwicklung familienpolitischer Projekte, die Erhaltung und Verbesserung von Bildungseinrichtungen, die Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum und natürlich die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit des Landkreises Spree-Neiße mit anderen Ländern" [lkspn.de] PHOTOART Annika Dubrau Steffen Kubitzki (AfD) Richtmeister, Jahrgang 1964



"Vor allem möchte ich, dass alle politischen Lager wieder miteinander anstatt übereinander reden, ohne dass jemand für seine Meinung in eine bestimmte Ecke gestellt wird. Darüber hinaus werde ich mich für eine stärkere Förderung des Ehrenamtes und der Vereine einsetzten, die das Rückgrat der deutschen Traditionen und Kultur bilden, die Zusammenarbeit mit den polnischen Nachbarn ausbauen und den verschlafenen Strukturwandel in der Lausitz in Angriff nehmen." [afd-brandenburg.de]







