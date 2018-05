CDU Uckermark/Landkreis Uckermark Audio: Antenne Brandenburg | 02.05.2018 | Katja Geulen | Bild: CDU Uckermark/Landkreis Uckermark

Landratswahlen | Uckermark - Amtierender Landrat muss gegen Karina Dörk in die Stichwahl

05.05.18 | 09:02 Uhr

In der Uckermark ist die CDU-Kandidatin Karina Dörk nur knapp an der Mehrheit vorbeigeschrammt: Der amtierende Landrat Dietmar Schulze kam bei der Landratswahl auf lediglich 36 Prozent. Damit tritt Dörk am Sonntag als Favoritin an.

Der amtierende Landrat der Uckermark, Dietmar Schulze (SPD), geht am Sonntag nur als zweitplatzierter in die Stichwahl um sein Amt.



Im ersten Wahlgang hatte überraschend Karina Dörk (CDU) 47,7 Prozent aller Stimmen geholt (14.666) und war damit nur knapp gescheitert. Ihr Konkurrent, Dietmar Schulze von der SPD, erreichte dagegen nur 36,5 Prozent der Stimmen (11.218). Da keiner von beiden die absolute Mehrheit für sich gewinnen konnte, ist am Sonntag die Stichwahl nötig.



Der 55-jährige Bankangestellte Torsten Gärtner (BVB/Freie Wähler) ging als Außenseiter ins Rennen. Er konnte 15,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler (4.846) überzeugen. Insgesamt gaben 31.158 Uckermärker, knapp 30 Prozent aller Wahlberechtigen, ihre Stimmen ab.

Dörke kontra Schulze

Dörk war bereits stellvertretende Landrätin in der uckermärkischen Kreisverwaltung, ist dann aber als Bürgermeisterin ins mecklenburgische Strasburg gewechselt. Die 53-jährige Unternehmerin setzt sich für Breitbandausbau, höhere Attraktivität für Wirtschaft und Ärzte sowie besseren Nahverkehr ein. Außerdem möchte sie die Verwaltung anders führen als ihr ehemaliger Chef und etwa Personalentscheidungen zur Chefsache machen. Zwar setzte der 65-Jährige Schulze auf massive Präsenz bei regionalen Terminen. Doch seine Zögerlichkeit bei der geplanten Kreisgebietsreform haben ihm möglicherweise einige übel genommen. Als Landrat möchte er seine begonnene Arbeit fortführen: Ehrenamt, Schulstandorte und Kultur fördern. Auch den Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit und die Verbesserung der Infrastruktur strebt er an. Schulze war Staatssekretär unter Platzeck und wurde 2010 von den Kreistagsabgeordneten als Landrat gewählt.

Kurz erklärt Stichwahl Die Stichwahl wird notwendig, wenn ein Kandidat das notwendige Quorum nicht erreicht: 50 Prozent der abgegebenen Stimmen und außerdem mindestens 15 Prozent der Stimmen ALLER Wahlberechtigten eines Landkreises muss ein Bewerber erreichen, wenn er per Direktwahl zum Landrat - oder auch Bürgermeister - gewählt werden soll. Ansonsten folgt eine Stichwahl. Hier treten dann die beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenanteilen erneut gegeneinander an, es gilt dasselbe Reglement.



Scheitert auch die Stichwahl (was schon mehrfach vorgekommen ist), bestimmt der Kreistag eine Kandidatin oder einen Kandidaten.



Die Herausforderungen der Uckermark

Auch wenn sich die Zahlen in den vergangenen Jahren etwas verringert haben: Die Uckermark im Nordosten Brandenburgs hat noch immer eine Arbeitslosenquote von 12,1 Prozent (Stand: 29. März 2018, Quelle Arbeitsagentur) und liegt damit fast doppelt so hoch wie der brandenburgische Landesdurchschnitt von 6,8 Prozent. Ein Hauptproblem ist vor allem die Langzeitarbeitslosigkeit. Ein Grund für die Beschäftigungszahlen ist die Randlage: Speckgürtelprobleme kennt man hier nicht. Im flächenmäßig größten Landkreis Brandenburgs mit gut 3.000 Quadratkilometern haben Berufstätige genauso wie Ehrenamtler und regionale Akteure oft weite Strecken zu bewältigen. Hier war der Widerstand gegen die geplante Kreisgebietsreform (die einen Zusammenschluss mit dem Barnim bedeutet hätte) besonders groß.

Drängende Themen: ÖPNV, Breitband und Lehrermangel

Der Ausbau der Infrastruktur, vor allem des öffentlichen Nahverkehrs, ist deswegen die große Herausforderung für die lokale Politik. Zwar gibt es schon einige Erfolge zu verzeichnen: Der durchgehend zweigleisige Ausbau der Bahnlinie Berlin-Stettin wurde endlich beschlossen, eine bessere Taktung ist in Sicht. Doch die Frage, wie man trotz weiter Strecken und wenigen Einwohnern den öffentlichen Nahverkehr (Bus) sinnvoll und verlustarm bewältigt, ist ein Dauerthema. Zuletzt gab es durch die Kreisverwaltung vorgegebene Kürzungen, nun rudert man zurück und will neu planen. Funklöcher und schwaches bis nicht vorhandenes Internet sind ebenfalls Alltag für viele Uckermärker. Entsprechend ist der Breitbandausbau ein wichtiges Wahlkampfthema. Wie überall in Brandenburg ist es vor allem auch in der Uckermark (noch schlimmer ist es wohl in Elbe-Elster) durch die "unattraktive" Berlinferne schwierig, Lehrkräfte und Ärztinnen in die Uckermark zu locken. Die Zentralisierung der Schulämter in Potsdam wird hier sehr kritisch gesehen.



die kandidaten CDU Kreisverband Uckermark Karina Dörk (CDU) Diplomagraringenieurin | Bürgermeisterin Strasburg, Jahrgang 1964



"Breitbandausbau und Digitalisierung, Verbesserung der Infrastruktur, Verbesserung des Mobilfunknetzes und des ÖPNV, Unterstützung der heimischen Wirtschaft" [karina-doerk.de]



Website von Karina Dörk

Landkreis Uckermark Dietmar Schulze (SPD) Amtierender Landrat, Jahrgang 1953



"Der weitere Ausbau des ÖPNV ist wichtig, die Vernetzung mit Land und Kommunen. Mit dem Land Brandenburg zusammen und mit allen haben wir den Haushalt bereits in geordnete Bahnen gebracht. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitlosigkeit steht nun auf dem Programm, wir wollen dem Thema nochmals richtig Schwung geben. Auch die endgültige Umsetzung des Breitbandausbaus und die Modernisierung der Schulen steht an." [uckermark-tv.de]