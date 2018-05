Neuer Präsident der Freien Universität Berlin (FU) ist der Mathematik-Professor Günter M. Ziegler. Er bekam bei der Wahl am Mittwoch 39 von 61 abgegebenen Stimmen im erweiterten akademischen Senat, wie die Universität mitteilte. Der 54-Jährige setzte sich damit gegen die Politik-Professorin Tanja Brühl von der Goethe-Universität Frankfurt am Main durch, die 15 Stimmen erhielt.

Der gebürtige Münchner Ziegler promovierte mit 24 Jahren am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA in Mathematik. Mit 31 war er der jüngste Mathe-Professor an der Technischen Universität Berlin (TU). Seit 2011 arbeitet Ziegler an der FU. Erstmals wird mit ihm nun ein Mathematiker FU-Präsident.

Zieglers Vorgänger, der Literaturwissenschaftler Peter-André Alt, wurde kürzlich an die Spitze der Hochschulrektorenkonferenz gewählt und stand nicht für eine dritte Amtszeit zur Verfügung.