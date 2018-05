"MyFest" in Kreuzberg lockt zehntausende Menschen an

Am 1. Mai wird in Berlin kräftig gefeiert: Zehntausende strömen auf das "MyFest" in Kreuzberg; die Zugänge zu "MaiGörli" im Görlitzer Park mussten bereits dicht gemacht werden. Und am Abend startet die "revolutionäre" Mai-Demo - alles begleitet von rund 5.300 Polizisten.