Jede fünfte Stelle im Sozialen Dienst nicht besetzt - Familienbetreuung im Jugendamt Marzahn-Hellersdorf gefährdet

04.05.18 | 06:19 Uhr

Personalnot ist beim Jugendamt in Marzahn-Hellersdorf nichts Neues. Momentan ist es so schlimm, dass sogar Gerichtstermine abgesagt werden müssen. Der Bezirk sucht nach Lösungen - auch, was die Zusammenarbeit mit freien Trägern angeht. Von Bettina Rehmann

Die Zahl der unbesetzten Stellen des Regionalen Sozialen Dienstes (RSD) beim Jugendamt Marzahn-Hellersdorf sorgt für erhebliche Probleme. Und das obwohl es nach langen Jahren des Sparkurses in Berlin im vergangenen Jahr erstmals möglich war, sechs neue Stellen zu schaffen. Aktuell gibt es insgesamt 83,7 finanzierte Planstellen. Davon sind derzeit 16 unbesetzt, die meisten völlig offen, einige Mitarbeiterinnen sind langzeiterkrankt, andere in Elternzeit oder im Mutterschutz. Der zuständige Bezirksstadtrat Gordon Lemm kommentiert die Lage sehr nüchtern: "Die Stellen gibt es nur auf dem Papier, da die Menschen fehlen."

Derzeit sehen sich zwei der sechs RSD-Stellen in Marzahn-Hellersdorf gezwungen, unangenehme Briefe an Familien zu schicken. Darin beschreibt das Jugendamt die personelle Situation im RSD als "mehr als prekär" und sagt Termine ab. Der Kinderschutz müsse nun priorisiert werden, daher werde es, so heißt es in einem Schreiben, das rbb|24 vorliegt, "nicht in gewohnter Form möglich sein, Gerichtsverhandlungen, wie gesetzlich vorgeschrieben, personell abzusichern". In einem konkreten Fall war es weder möglich, die zuständige Mitarbeiterin noch eine Vertretung für einen Termin vor dem Familiengericht abzustellen.

Stellen schwer zu besetzen

Sozialarbeiter für den RSD zu finden - das gilt für alle Bezirke - ist schwer. Die Bezahlung ist schlecht, die Anforderungen hoch, immer wieder müssen Schließzeiten eingerichtet werden, damit Aktenberge abgearbeitet werden können. Im RSD landen die schwierigen Fälle, Gewalt und Streit in Familien, die ihre Probleme nicht mehr selber lösen können. Erst in der vergangenen Woche haben sich die zuständigen Bezirksstadträte zu einer Sitzung zusammengefunden und mussten feststellen: 140 Planstellen sind derzeit unbesetzt, berichtet Gordon Lemm. Das mache im Durchschnitt knapp zwölf fehlende Stellen pro Bezirk. Es gebe einen Konsens der Bezirke in zwei Dingen, um die Situation zu verbessern, so Lemm: Eine bessere Vergütung - nicht wie derzeit Entgeltgruppe 9 nach TV-L - und eine verbindliche Fallobergrenze von 65 Fällen, die von einem Mitarbeiter betreut werden. In anderen Bereichen des Jugendamtes gebe es bereits solche Obergrenzen, so Lemm, daher sei er zuversichtlich, dass sich mit einer solchen Grenze Menschen auch eher auf die Stellen im RSD einließen. Derzeit müsse jede der Berliner Sozialarbeiterinnen durchschnittlich 80 Fälle betreuen, bei einigen seien es gar 100. Lemm empfiehlt hier nun eine verbindliche Fallobergrenze von 65 pro Mitarbeiter. Bereits im Februar hatte rbb|24 von einer Ausführungsvorschrift, die eine Fallobergrenze regeln könnte, berichtet, doch die ist immer noch im Entwurfsstadium.

Teufelskreis von zu hoher Arbeitsbelastung und Ausfall

Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf bemüht man sich darum, das Mehr an anfallender Arbeit auf die Mitarbeiter zu verteilen. Doch hier entsteht ein Teufelskreis: Werden Fälle auf andere Teams des RSD umgelegt, steige für die verbliebenen Mitarbeiter die Arbeitsbelastung und somit auch das Risiko eines höheren Krankenstands, so Lemm. Kinderschutz und Krisenfälle hätten hier auch weiter Priorität. Dass Aufgaben gar nicht mehr erledigt werden, damit wenigstens der Kinderschutz und Krisenfälle abgesichert sind, ist somit fast nicht zu umgehen. Bezirksstadtrat Lemm setzt derzeit Hoffnung in drei Bewerber aktueller Einstellungsverfahren. Auch konnte Lemm im Bezirk durchsetzen, dass eine Dauerausschreibung auf den Bezirksseiten veröffentlicht wird. Solange die Situation sich nicht ändere, bleibe nichts anderes, als den Kinderschutz und Krisenfälle zu priorisieren, so Lemm. Denn “wenn da etwas passiert, dass kann man nie wieder gut machen”. Doch wie gut können die Mitarbeiter überhaupt noch Augen und Ohren offen halten, um auch in schwierigen Familiensituationen, die noch nicht Krisenstatus erreicht haben, Alarmzeichen zu erkennen?

Halbe Milliarde Euro für externe Familienhilfe

Die Beratung und Unterstützung von Familien sei ohnehin “größtenteils externalisiert”, antwortet Lemm. Freie Träger der Familienhilfe übernehmen diese Aufgaben. Und die Arbeit der freien Träger kostet: In Marzahn-Hellersdorf sei 2017 der stadtweite Spitzenwert von rund 81 Millionen Euro für die sogenannten “Hilfen zur Erziehung” ausgegeben worden, berichtet Stadtrat Lemm. Das seien nochmal 15 Millionen Euro mehr gewesen, als im Jahr zuvor. Insgesamt flossen im Land mehr als eine halbe Milliarde Euro: Auf Anfrage teilt Iris Brennberger, Sprecherin der Familienverwaltung mit, für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen inklusive Inobhutnahmen lagen die Ausgaben im vergangenen Jahr bei rund 570 Millionen Euro.

Anbietermarkt der freien Träger in Berlin

Mittlerweile habe sich der Markt für die freien Träger zu einem Anbietermarkt entwickelt, erklärt Lemm. Die Träger könnten sich die Fälle aussuchen, die sie betreuen wollen. Sie arbeiten dabei eng mit der Familienhilfe und mit den Sozialarbeitern des RSD zusammen, die ihnen die Fälle vermitteln, und die dann auch dafür zuständig sind, Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen der Träger zu überprüfen. Die Sozialarbeiter müssten dabei kontrollieren, wie wirksam die Hilfen seien, erklärt Gordon Lemm. Dazu würden beispielsweise sogenannte Familienhilfekonferenzen nach Beratungsmaßnahmen stattfinden. "Da muss nachgehakt werden, ob die Hilfen passgenau für die Familien sind." Um gegenüber den freien Trägern bessere Karten zu haben, fährt Marzahn-Hellersdorf ein eigenes Modell: Flächen des Landes Berlin, die bislang ohne Nutzung sind, würden für den Bau von Einrichtungen für Träger reserviert, die darauf Heimplätze oder Beratungsangebote einrichten könnten. Davon erhofft sich Stadtrat Lemm einerseits, durch mehr Heimplätze in Berlin Kosten zu sparen, da heute etwa viele Kinder in Heimen in Brandenburg untergebracht würden. Andererseits könnte man die Nutzung der Grundstücke für die freien Träger mit der Bedingung verknüpfen, dass dort auch Fälle aus dem jeweiligen Regionalen Sozialen Dienst angenommen werden müssten.

Unbesetzte Stellen in den RSD der Berliner Jugendämter (Stand 01.01.2018)

