Der Politikwissenschaftler Elmar Altvater ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 79 Jahren nach schwerer Krankheit in Berlin, wie der rbb aus dessen Freundeskreis erfuhr.

Der bekennende Marxist erhielt 1971 eine Professur für Politische Ökonomie am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Altvater engagierte sich in der "Sozialistischen Assistentenzelle", einer Art Denkzentrale der 68er-Bewegung in Berlin. 2006 hielt er seine Abschiedsvorlesung.



Altvater war 1979 Gründungsmitglied der Alternativen Liste in Berlin, die später in der grünen Partei aufging. 2001 verließ er die Partei unter anderem weil sie sich "sozialpolitisch auf den Pfad des Neoliberalismus begeben" habe - so Altvater. 2007 trat er in "Die Linke" ein.