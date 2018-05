Am 9. Mai, dem russischen "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland, wollen die "Nachtwölfe" wieder in Berlin an sowjetischen Ehrenmalen Flagge zeigen. Die umstrittenen russischen Rocker nahmen in diesem Jahr offenbar wieder den Umweg über die slowakische Republik.

Die russischen "Nachtwölfe" sind erneut auf dem Weg nach Berlin. Wie Radio Praha berichtete, machten die umstrittenen Rocker am Montag Halt in der tschechischen Hauptstadt. Wie der russische TV-Sender " Pjatyi Kanal " berichtet, hatten "Nachtwölfe" zuvor die Slowakei durchquert. An der polnischen Grenze sei hingegen Mitgliedern der "Nachtwölfe" die Durchfahrt verweigert worden. Radio Slovakia berichtete, auf der Durchfahrt hätten die "Nachtwölfe"in Brastislava am Slavin-Denkmal Kränze für die im Krieg getöteten Soldaten der Roten Armee niedergelegt.

Wie in den vergangenen Jahren hat die Rockergruppe angekündigt, sie wolle in der deutschen Hauptstadt an das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland am 9. Mai erinnern. Die "Nachtwölfe" gelten als nationalistisch und Putin-treu.



Für Schlagzeilen sorgte die Tour der "Nachtwölfe" 2015, also zum 70. Jahrestag des Kriegsendes. Damals waren verschiedene Mitglieder der Rockergruppe an polnischen und deutschen Grenzstellen abgewiesen worden.



Auch 2017 nahmen die "Nachtwölfe" in Berlin an einer Gedenkveranstaltung zum Ende des Zweiten Weltkrieges teil und legten danach einen Kranz am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park nieder. Später suchten sie auch andere sowjetische Mahnmale in Berlin auf, so an der Straße des 17. Juni sowie in Schönholz.