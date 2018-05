Berlin profitiert weiterhin von der guten Konjunktur. Nach der aktuellen Steuerschätzung kann Finanzsenator Kollatz-Ahnen in den kommenden beiden Jahren mit gut einer Milliarde mehr Steuereinnahmen rechnen als bislang geplant.

Die aktuelle Steuerschätzung sieht für Berlin in diesem Jahr Steuermehreinnahmen von 517 Millionen Euro, für das nächste Jahr 558 Millionen mehr. Die Gesamtsteuereinnahmen Berlins steigen damit im laufenden Jahr auf 22,2 Milliarden Euro, 2019 betragen sie 22,9 Milliarden Euro. Auch wenn es sich dabei nur um eine Schätzung handelt, ist Berlins Finanzsenator zuversichtlich, dass am Jahresende ein größerer Betrag übrig bleibt.

Berlin wird in den nächsten beiden Jahren jeweils gut eine halbe Milliarde mehr Steuern einnehmen als bislang erwartet. Das ist das Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung, wie Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Mittwoch dem rbb sagte.

Den würde er gern einerseits für die Schuldentilgung und andererseits für den Sonderinvestitionstopf Siwana nutzen. Mit Hilfe dieses Topfes will Berlin beispielsweise einen Teil seiner Gebäude sanieren, zwei Schwimmbäder und Kitas bauen. Beim Jahresabschluss für das vergangene Jahr floss gut eine Milliarde Euro in die Schuldentilgung und rund 1,1 Milliarden in den Sonderinvestitionstopf.

Die neuen Zahlen bezeichnete Kollatz-Ahnen zwar als erfreulich, zugleich riet er aber auch zur Vorsicht. "Wir müssen uns allerdings vor Augen führen, dass es sich im Wesentlichen um konjunkturell bedingte Mehreinnahmen handelt", so der Finanzsenator Diese Entwicklung sei vom Wirtschaftswachstum und der Beschäftigung abhängig, so dass die Mehreinnahmen nicht für strukturelle - also dauerhaft wirksame - Mehrausgaben zur Verfügung stehen könnten.