H.E. S Mittwoch, 09.05.2018 | 09:38 Uhr

Ich hoffe, daß die Lehrerin mit Kopftuch NICHT recht bekommt. Ich möchte jedenfalls nicht, daß meine Enkel von einer Lehrerin mit Kopftuch unterrichtet wird und das kann ich auch erwarten aufgrund unseres deutschen Neutralitätsgesetzes, auf das unsere Politiker immer wieder darauf hinweisen.

Das Kopftuch ist schlicht und einfach ein religiöses Symbol und das gehört nicht in die Schule und auch nicht in öffentliche Verwaltungen oder an ein Gericht. Das dies manche Muslimas immer noch nicht verstanden haben, ist mir unerklärlich.

Bereits in den 1990 er Jahren hat die ehemalige Kultusministerin Anette Schavan in Baden-Württ. ein Kopftuchverbot erlassen. Die Muslima klagte dann ebenfalls und bekam kein Recht.