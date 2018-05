Bild: dpa / Julian Stratenschulte

Geplante Podiumsdiskussion am Saldern Gymnasium - Auftritt von AfD-Parteichef sorgt für Diskussionen an Schule

03.05.18 | 07:04 Uhr

Ein Brandenburger Gymnasium setzt sich gerade intensiv mit dem Thema Demokratie auseinander - außerhalb des Lehrplans: Bei einer schulinternen Podiumsdiskussion soll AfD-Parteichef Jörg Meuthen sprechen. Einigen Schülern ist das ein Graus. Von Bettina Rehmann

Anonyme Flugblätter tauchen in den Fluren des Von Saldern-Gymnasiums in Brandenburg an der Havel auf: "Keine AfD am Europatag!" fordert ein Flyer, oder: "Zeig Courage und verhindere den Auftritt von Vertreter*innen einer rassistischen Partei", auf einem anderen steht: "Wer nicht handelt, der toleriert die AfD", und weiter: "die demokratische Legitimation der AfD rechtfertigt nicht ihr[en] fremdenfeindlichen Auftritt an unserer Schule".

Anonym an der Schule verteilter Flyer | Bild: Anonym

Worum geht es: Jörg Meuthen, AfD-Parteichef, soll bei einer schulinternen Veranstaltung an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Und ein Teil der Schülerschaft ist dagegen. Allerdings waren es auch Schüler, die ihn überhaupt erst eingeladen haben: Jedes Jahr richtet das Gymnasium, das auch Europaschule ist, den sogenannten Europatag mit Workshops und Diskussionsrunden aus – in diesem Jahr am 9. Mai. Das Orgateam bilden einige Schüler der 11. Jahrgangsstufe, die dazu Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen haben. Sie sollen an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Macht und Verantwortung - Deutschlands Rolle in Europa in Anbetracht globaler Krisen" teilnehmen. Zugesagt haben bereits die frühere Oberbürgermeisterin von Brandenburg/Havel, Dietlind Tiemann für die CDU, die Publizistin Anke Domscheit-Berg für Die Linke, der Landtagsabgeordnete Ralf Holzschuher für die SPD, Linda Teuteberg, Bundestagsabgeordnete der FDP, Marie-Luise von Halem, die die Grünen im Landtag vertritt - und für die AfD deren Vorsitzender Jörg Meuthen.

Anonymer Schüler: "Als würde sich die Geschichte wiederholen"

Ein Schüler der Oberstufe, der anonym bleiben will, glaubt, es sei ein Fehler, die AfD einzuladen, besonders deshalb, weil die Schule den Titel "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" trage. Bereits die Einladung zeige Akzeptanz für die intolerante und unmoralische Sichtweise der AfD. Einem Vertreter der AfD in der eigenen Schule zuhören zu müssen, fühle sich an "als würde sich die Geschichte wiederholen" sagt der Schüler emotional aufgewühlt. Es bringe nichts, die AfD einzuladen, wenn man auf unterschiedlicher Werteebene diskutiere. Das Argument, dass die Partei als stärkste Oppositionspartei in den Bundestag eingezogen ist und nur eine der unterschiedlichen eingeladenen Parteien repräsentiert, lässt er dabei nicht gelten.

Instagram-Account gegen Auftritt der AfD bei der Schulveranstaltung | Bild: Instagram

Sorge um anonyme Kritik

Schulleiter Thomas Reuß betont, es gebe selbstverständlich unterschiedliche Meinungen zur Teilnahme der AfD am Europatag an der Schule, "von Zuspruch bis Ablehnung". Aber Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut. Die innerschulischen Gremien hätten teilweise kontrovers diskutiert. "Enttäuscht sind vor allem die Organisatoren, dass Kritiker der Anwesenheit der AfD bisher ausnahmslos aus der Anonymität heraus reagieren", sagt der Schulleuter. Neben anonymen Flugblättern kritisiert auch der Instagram-Account "Einhörner gegen die AfD", hinter dem vier Acht-, bzw. Neuntklässler stehen sollen, den Auftritt von Meuthen an der Schule. Schulleiter Reuß beklagt, dass sich ernsthafte Kritik auch mit Aufrufen vermische, "die sich am Rande tolerierbarer Aussagen bewegen". Die Schule werde alles unternehmen, um die Veranstaltung ungestört durchführen zu können. Dabei liege ihm die Sicherheit aller Teilnehmer am Herzen.

Schulleiter Reuß zu Flugblättern: "Aufrufe am Rande tolerierbarer Aussagen" | Bild: Anonym

Schulleiter: Diskussion im Vorfeld "Bereicherung"

Reuß beschwichtigt die Sorgen der Kritiker: Rassistische Äußerungen würden in der Podiumsdiskussion nicht toleriert, es gebe Regeln, an die sich alle Teilnehmer halten müssen. "Sollte es dennoch dazu kommen, besteht gerade darin unsere Aufgabe und die der anderen beteiligten Diskussionsteilnehmer, dem entschieden entgegen zu treten." Mittlerweile werde die Schule zur Vorbereitung der Podiumsdiskussion durch die Landeszentrale für Politische Bildung und den Verein RAA Potsdam Demokratie und Integration Brandenburg e.V. beraten. Der Europatag ist eine schulinterne Veranstaltung. Für die Teilnahme an der Podiumsdiskussion müssen sich die Schüler anmelden. Vorgesehen ist die Teilnahme für Schülerinnen und Schüler der zehnten und elften Klassen. Die Diskussion um den Europatag bereits im Vorfeld ist aus Sicht von Schulleiter Reuß im Übrigen als "Bereicherung" zu sehen: "Einen besseren 'Unterricht in politischer Bildung' kann es kaum geben."

Sendung: Brandenburg Aktuell, 04.05.2018, 19:30 Uhr