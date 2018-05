Auf seiner Nahost-Reise hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Zivilpolizei in Ramallah besucht. Hintergrund ist eine längere Kooperation der brandenburgischen und der palästinensischen Polizeibehörden.



Deutschland unterstützt den Angaben zufolge die palästinensische Zivilpolizei seit 2010 bei der Einführung des Fingerabdrucksystems AFIS. Die Federführung liege dabei beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden - unterstützt von den Bundesländern.

Brandenburg beteiligt sich unter anderem an der Aus- und Fortbildung der palästinensischen Polizisten. Diese finden den Angaben nach in den palästinensischen Gebieten statt, aber auch in Form von Lehrgängen an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg.