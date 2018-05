Bild: dpa

Brandenburger Verdienstorden - Woidke ehrt Ermittler vom Eichmann-Prozess in Israel

01.05.18 | 16:55 Uhr

Das Tragen des Brandenburger Verdienstordens ist Wenigen vorbehalten, die in ihrem Leben Außergewöhnliches geleistet haben. Nun wurden drei Holocaust-Überlebende ausgezeichnet, die trotz allen Leids die Erinnerung wach halten. Einer von ihnen verhörte Eichmann.



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Dienstag in Israel drei Überlebende des Holocausts mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Er würdigte das große Engagement von Zwi Steinitz, Emmie Arbel und Michael Goldmann-Gilead, die "mit all ihrem Mut und all ihrer Kraft seit vielen Jahren die Erinnerung an das dunkelste Kapitel unserer Geschichte" wachhalten, berichtet der Evangelische Pressedienst (epd). "Ihr Erinnern ist die größtmögliche menschliche Geste. Sie reichen die Hand, um Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden auch in nachfolgenden Generationen zu sichern und zu stärken", sagte Woidke während eines Festakts. Zugleich mahnte Brandenburgs Ministerpräsident bei der Zeremonie in der Residenz des Deutschen Botschafters in Herzlia bei Tel Aviv, dass dem weltweit widererstarkenden Rechtspopulismus und Antisemitismus "zu jeder Zeit mit aller Vehemenz" entgegentreten werden müsse. Die Auszeichnung, die auch als "Roter Adlerorden" bekannt ist, wird nicht mehr als zwanzig Mal pro Jahr verliehen, insgesamt darf es höchstens 300 lebende Ordensträger geben.



Sachsenhausen überlebt

Zwi Steinitz hat vier Konzentrationslager überlebt. Befreit wurde er im Mai 1945 auf dem Todesmarsch. Gemeinsam mit seiner Frau Regina wanderte er nach Israel aus, um sich ein neues Leben aufzubauen. Steinitz schrieb mehrere Bücher über seine Verfolgungsgeschichte und seine Erfahrungen als Zeitzeuge in Deutschland. In der Gedenkstätte Sachsenhausen (Landkreis Oberhavel) hat er an zahlreichen Schülerprojekten mitgewirkt. Eines seiner Projekte ist die Zusammenarbeit mit dem Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Oranienburg. Auf diese Weise sind mehrere Filme entstanden. Woidke betonte: "Zwi Steinitz hat es geschafft, auf charmante, sympathische Art und mit großem Vertrauen in die Jugend die Schülerinnen und Schüler tief zu berühren." Emmie Arbel war noch ein Kind als für sie im Alter von viereinhalb Jahren der Krieg begann. Sie überlebte das Konzentrationslager Ravensbrück und wurde in Bergen-Belsen befreit. 1949 zog sie mit ihren zwei Geschwistern nach Israel. Emmie Arbel ist seit vielen Jahren in Kontakt mit deutschen Jugendlichen. Zunächst begleitete sie ihren Bruder Menachem bei seinen Besuchen in deutsche Schulen, später setzte sie seine Erinnerungsarbeit fort. "Emmie Arbel weiß, was es heißt, zu leben nach dem Überleben. Mit Hilfe von Familien und Freunden hat sie sich zurück ins Leben gekämpft", sagte Woidke. Seitdem habe sie in zahlreichen Schulen und an verschiedensten internationalen Erinnerungsprojekten mitgewirkt. Eine Herzenssache sei ihr zudem die Mitentwicklung einer Studienreise von niederländischen Lehramtsstudierenden nach Ravensbrück gewesen. Emmie Arbel ist seit mehreren Jahren Ko-Vorsitzende des Vereins der Überlebenden von Sachsenhausen und Ravensbrück in Israel.

Den Glauben an das Gute im Menschen behalten

Michael Goldmann-Gilead wurde nach Auschwitz deportiert. 1945 gelang ihm beim Todesmarsch die Flucht. Er versteckte sich zwei Jahre bei einer polnischen Familie und wanderte dann nach Israel aus. Dort gehörte er als Polizeibeamter dem Ermittlerteam an, das den NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann neun Monate lang verhörte. "Michael Goldmann-Gilead ist seit Jahren ein rastloser Mahner für Menschlichkeit. Jedes Jahr reist er nach Deutschland, um bundesweit den Menschen von seiner Begegnung mit Eichmann zu berichten. Trotz allen Grauens hat Goldmann-Gilead seinen Glauben an die Menschen nicht verloren", sagte der Ministerpräsident. Der 92 Jahre alte Goldmann-Gilead zeigte sich beeindruckt: Für ihn sei die Auszeichnung eine Ehre und "eine Genugtuung als ehemaliger Auschwitz-Häftling", sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Er sei immer wieder zu Gast in Deutschland und sehr beeindruckt, wie viele Fragen gerade junge Leute an ihn hätten. Zu der Debatte um wachsenden Rechtspopulismus und Antisemitismus in Deutschland sagte er: "Deutschland ist ein demokratischer Staat - und wer es will, kann auch ein Idiot sein."



Kooperation mit Yad Vashem soll Dialoge zwischen Schulen fördern

Während Woidkes Israelreise wurde auch eine Kooperationsvereinbarung mit der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geschlossen. Die Geschichte des "unvorstellbaren Zivilisationsbruchs Holocaust" lehre vor allem, den Menschen als Menschen zu sehen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Jerusalem. "Das ist die Haltung, die wir in jedem Menschen stärken, die wir an unsere Kindeskinder vererben wollen." Die Kooperation soll unter anderem den Dialog zwischen deutschen und israelischen Lehrern erleichtern. Es soll gemeinsame Fortbildungen in Jerusalem und in Brandenburg geben. Die Gedenkstätte hat bereits ähnliche Vereinbarungen mit 13 anderen deutschen Bundesländern.

