Kritischer Begleiter Jüterbog Samstag, 09.06.2018 | 12:40 Uhr

Wenn diese unselige Demo, die damals noch der u.a. für die "Fatwa" gegen den Schriftsteller Salmon Rushdie verantwortliche iranische "Revolutionsführer" Chomeini (hab' ich jetzt bestimmt falsch geschrieben :-(. initiierte, rechtlich nicht zu verhindern ist, dann sollte die Polizei diesmal bei verfassungsfeindlichen und volksverhetzenden Sprechchören endlich hart durchgreifen....

Was da in den letzten Jahren an widerlichem Antisemitismus abgesondert wurde, ist heute noch bei YouTube zu hören und zu sehen!!

In Hamburg beim G20 -Gipfel hat die Vermummung einer kleinen Gruppe (gemessen an der Anzahl der Demonstranten am Fischmarkt) ausgereicht, dass Einsatzhunderschaften brutal mit gezogenem Tonga und Pfefferspray in die Demo gingen....

Aus meiner Sicht wieder einmal mit zweierlei Maß gemessen, aber in Hamburg ging es ja auch darum, dass die Staats- und Regierungschefs der G 20 - Staaten nicht behelligt werden...

Wenn der Senat die belanglose, weil bis jetzt ohne konkrete Konsequenzen gebliebene einhellige Verurteilung des antisemitischen "Gürtel"Angriffs durch das Abgeordnetenhaus ernst nimmt, dann muss die Polizei endlich einmal das tun, wozu sie da ist: unabhängig von politischer Ausrichtung, Herkunft der Demonstranten o. ähnlichen "soften" Faktoren eingreifen, wenn es verfassungsfeindlich wird und die Auflagen nicht eingehalten werden!!!

P.S. Ich nehme von meiner Kritik ausdrücklich die "einfachen" Polizisten aus...!!!