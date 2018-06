Vor dem Wahlgang hatte Müller die Kritik aufgegriffen und in einer leidenschaftlichen Rede mehr Selbstbewusstsein und eine klare Haltung in politischen Fragen gefordert. Die Menschen erwarteten von der SPD "Klarheit und Orientierung", sagte Müller. "Die Leute erwarten, dass wir Antworten geben und nicht sagen, wie es nicht geht", sagte der 53-Jährige.

"Und ich will auch aus der Berliner SPD nicht immer nur weiter hören, wie irgendwas nicht funktioniert und wo die Probleme sind." Die SPD müsse offensiv ihre Position etwa zur Wohnungspolitik , zur Videoüberwachung oder zum Berliner Neutralitätsgesetz , das religiöse Symbole etwa an Schulen verbietet, vertreten.

Müller appellierte an die Partei, die gemeinsam mit Linken und Grünen regiert und im Umfragetief steckt, geschlossener aufzutreten und die Regierung mehr zu unterstützen. "Wir sind alle zusammen die SPD. Und auch ihr seid die Regierung. Ihr seid mit in der Verantwortung", rief Müller. Partei-interne Diskussionen seien wichtig, aber sie müssten geführt werden, "ohne dass hinterher Verletzte übrig bleiben".

Mit Blick auf seine geplante Wiederwahl ging Müller auf interne Debatten ein, in denen einige Delegierte gefordert hatten, ihm bei bei der Wahl einen Denkzettel zu verpassen. "Ich frage euch, ist das wirklich das, was wir jetzt am dringendsten brauchen?", fragte er. "Ich bin gerne Euer Vorsitzender, aber ich muss es nicht sein. Wenn ihr glaubt, dass ich das Problem bin, dann sagt es jetzt", so Müller.