Was ist ein Menschenleben wert? Lässt sich Leid in Euro beziffern? Angehörige der Opfer des Breitscheidplatz-Anschlags haben erste Bescheide über Rentenzahlungen bekommen. Die Enttäuschung ist groß. Von Jo Goll und Norbert Siegmund

Wäre Rami Elyakim in seiner Heimatstadt Herzlia durch einen Selbstmordattentäter verletzt worden, so könnte er sich sicher sein, dass der Staat ihm unbürokratisch hilft. In Israel gilt den Opfern von Terroranschlägen die Solidarität aller, sie tragen die Last in einem unerklärten Krieg. Doch Rami Elyakim wurde nicht in Israel sondern auf dem Berliner Breitscheid-Platz Opfer eines Terroranschlags. Er überlebte schwer verletzt, seine Frau wurde umgebracht. Seither kämpft er mit der deutschen Bürokratie - wie auch Astrid Passin, die seit dem Anschlag traumatisiert ist. Ob Terroranschlag oder Verkehrsunfall, das deutsche Entschädigungsrecht kennt keinen Unterschied. Trotz aller Versprechungen warten die Opfer noch immer auf unbürokratische Hilfe.

Astrid Passin fragt sich nun, wie man den Verlust eines nahen Verwandten in Euro bemessen kann. "Viele empfinden das, was die Bundesregierung uns anbietet, als lächerlich und peinlich", sagt sie verbittert. "140 Euro im Monat reichen niemals aus, um die Ausfälle auszugleichen, die man durch das, was geschehen ist, hat."

In der Tat muten 140 Euro Rente monatlich nicht gerade großzügig an. Und schon gar nicht für einen Staat, der im Fall Amri immer wieder versagt hat. Astrid Passin musste ihren Mode-Laden in den vergangenen 18 Monaten immer wieder schließen, weil sie seit dem Tod des Vaters noch immer therapiebedürftig ist. Und auch das musste sie mühsam nachweisen. Erst ein Jahr nach dem Anschlag bekam sie den nötigen Termin bei einer Psychiaterin.

Auch wenn sie Elternteil oder Kind verloren haben, müssen Angehörige einen bestimmten Mindestgrad an psychischer Schädigung nachweisen. In einem Fall - die Angehörige will anonym bleiben - lehnt das zuständige LaGeSo trotz diagnostizierter psychoreaktiver Störung eine Rente gänzlich ab. Eine monatliche Grundrente stehe nicht zu, weil die anerkannten Schädigungsfolgen den "definierten Grad der Schädigung nicht erreichen", heißt es in dem Gutachten, das dem rbb vorliegt.

Astrid Passin kann das als Sprecherin der Hinterbliebenen nicht nachvollziehen. Hier, so meint sie, entscheide offenbar am Tag des Gutachtens die Tagesform. "Ich weiß nicht, wie man das katalogisieren kann. Wenn ich bei der Untersuchung zusammenklappe und einen psychisch angeschlagenen Eindruck hinterlasse, bekomme ich etwas. Wenn ich am Tag der Untersuchung aber gefestigt auftrete, gehe ich leer aus? Das kann doch nicht sein."