Die Übereinkunft sei gefunden worden "im Interesse einer von der ganzen Breite der Partei getragenen Lösung, die neben dem Vorsitz in der Fraktion auch die Gesamtaufstellung von Partei und Fraktion im Blick behält", so die CDU, die im seit 2016 rot-rot-grün regierten Berlin größte Oppositionspartei ist.

Angaben zufolge verständigte sich zuvor eine Runde bei CDU-Landeschefin Grütters auf Dregger. Das Gespräch soll etwa drei Stunden gedauert haben. An dem Treffen nahmen Dregger selbst und der frühere Sozialsenator Mario Czaja teil. Czaja war in den vergangenen Tagen als Favorit für den Posten gehandelt worden.

Die Nachfolge für den scheidenden Fraktionschef der CDU, Graf, im Berliner Abgeordnetenhaus ist geklärt. Der Innenpolitiker Burkard Dregger soll den Posten übernehmen. Der 53-Jährige wird am 12. Juni bei einer Fraktionssitzung als Nachfolger von Florian Graf kandidieren, der zu einem Wirtschaftsverband wechselt, teilte die CDU am Dienstag mit.

Nach dem Rücktritt von Graf hatte Mario Czaja nach rbb-Informationen offenbar gleich versucht, sich bei den CDU-Kreischefs Mehrheiten zu sichern. Das soll Landeschefin Grütters verärgert haben, zumal sie sich zu diesem Zeitpunkt in Paris aufhielt. Der 42-Jährige soll nun Vize-Fraktionschef werden.



Dregger betreibt in Berlin eine Anwaltskanzlei und sitzt seit 2011 im Abgeordnetenhaus. Er fungierte dort bisher als innenpolitischer Sprecher der Fraktion. Zudem leitet er den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, bei dem am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen starben und Dutzende weitere verletzt wurden. Er ist ein Sohn des früheren Unionsfraktionschefs im Bundestag, Alfred Dregger (1920-2002), und gilt wie dieser als konservativer Kopf.

Dennoch gilt er als moderat und loyal gegenüber der Landeschefin. Im Abgeordnetenhaus wird ihm nachgesagt, stets für eine vernünftige Kommunikation einzutreten. Er gilt als Grütters Wunschkandidat.



Der bisherige Fraktionsvorsitzende Florian Graf hatte vor knapp einer Woche seinen Rückzug zum 12. Juni angekündigt. Er übernimmt künftig die Geschäftsführung des CDU-Wirtschaftsrates Berlin-Brandenburg.