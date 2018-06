dpa / Jens Wolf Audio: Inforadio | 30.06.2018 | Beitrag von Oliver Soos | Bild: dpa / Jens Wolf

Interview | Mobbing jüdischer Schüler - "Die Opfer verlassen die Schule, die Täter bleiben"

An Berliner Schulen waren in den vergangenen Monaten mehrere Fälle von antisemitischem Mobbing bekannt geworden, zuletzt an der John-F.-Kennedy-Schule. Dass die Leitung dort in die Offensive gegangen ist, sei nicht selbstverständlich, sagt Anwältin Vladislava Zdesenko.

rbb: Frau Zdesenko, Sie sind Teil eines Netzwerks von jüdischen Anwälten in Berlin, die Opfer von Antisemitismus betreuen. Was haben Sie gedacht, als Sie vom Mobbing-Fall an der John-F.-Kennedy-Schule gehört haben?

Vladislava Zdesenko: Zunächst einmal hat es mich erstaunt, dass ausgerechnet eine Eliteschule in Zehlendorf betroffen ist, noch dazu eine Schule mit vielen jüdischen Kindern. Die Schulleitung hat deutlich gemacht, dass das Opfer durch nicht-muslimische Schüler gemobbt wurde. Das ist nach unserer bisherigen Erfahrung ungewöhnlich. Wir kennen Antisemitismus unter nicht-muslimischen Schülern eher in passiver Form. Aggressives Mobbing ging bei den Fällen, die wir betreuen, meist von muslimischen Schülern aus. Offenbar wurde nun an der Kennedy-Schule ein Tabu gebrochen und das finde ich sehr alarmierend. Allerdings muss man dazusagen, dass die Schulleitung in die Offensive gegangen ist, was ich sehr begrüße. Bei anderen Schulen haben wir mitbekommen, dass überhaupt keine Maßnahmen ergriffen wurden.

Wie haben denn andere Schulen reagiert?

Wir beobachten immer wieder, dass die Opfer die Schule verlassen. Die Täter bleiben und tragen keine Konsequenzen davon. Die jüdischen Kinder werden also antisemitisch gemobbt und wissen, dass ihnen Unrecht getan wird. Und trotzdem müssen sie weichen, weil die Schule nicht tätig wird.

Woran liegt das?

Mobbing geht meistens von einer Gruppe von Schülern aus und natürlich fällt es der Schulleitung schwer, gleich fünf Schüler von der Schule zu verweisen. Da nimmt man es lieber in Kauf, dass ein Schüler klein beigibt. Aber gerade für Juden ist das ein verheerendes Signal. Viele Eltern können das kaum verkraften, denn sie versuchen ihr Leben lang, die Opferrolle loszuwerden. Es sind ja oft selbst Kinder von Eltern, die den Holocaust miterlebt haben und nun werden die eigenen Kinder wieder Opfer aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit.

Wie läuft denn ein typischer Fall von antisemitischem Mobbing an einer Berliner Schule ab?

Oft passiert es, nachdem im Unterricht der Nahostkonflikt behandelt wurde. Ein israelischer Schüler hat dann zum Beispiel seine Meinung kundgetan und pro-israelisch argumentiert. Dann bildet sich in der Klasse eine Gruppe, die diesen Schüler systematisch mobbt. Sie bedrohen ihn immer wieder, beschimpfen ihn als "Scheiß Juden", den man töten sollte, lauern ihm nach der Schule auf, umzingeln ihn, es kommt zu Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Die Haupttäter sind dabei nicht immer Palästinenser, aber meistens muslimische Schüler. In einem meiner Fälle hat zum Beispiel eine Gruppe von türkischen Schülern angefangen zu mobben und polnische Schüler sind dann miteingestiegen. Ich betreue übrigens auch eine Familie, deren Kind im Kindergarten antisemitisch gemobbt wurde.

Wie helfen sie den Opfern und ihren Familien?

Wir müssen oft behutsam vorgehen, denn viele Eltern haben Angst, dass der Friede völlig zerstört wird, wenn man sofort böse Drohbriefe schreibt und Schmerzensgeldansprüche geltend macht. Wir arbeiten deshalb oft wie Mediatoren und kontaktieren die Schule. Aber natürlich erwirken wir eine einstweilige Verfügung, wenn ein Täter einem Opfer regelmäßig zu nahe kommt, und erstatten Strafanzeige, wenn es sein muss. Unser Netzwerk setzt sich aber auch mit dem Senat zusammen und arbeitet Konzepte aus, wie man konkret schulrechtlich präventiv eingreifen kann. Wichtig sind zum Beispiel Meldepflichten, damit solche Fälle statistisch erfasst und langfristig verhindert werden können.

Sie wurden in Kiew geboren und kamen 1990 mit ihren Eltern als sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling nach Berlin. Wurden Sie selbst eigentlich mal antisemitisch gemobbt?

Ja, aber nicht in Deutschland. Ich war als Schülerin betroffen, an einer Schule in der Sowjetunion. Als bekannt wurde, dass ich Jüdin bin, hatte ich plötzlich nur noch eine Freundin, die zu mir gehalten hat. Die Lehrer haben weggeschaut, wenn ich gemobbt wurde. Es war selbstverständlich, dass eine Jüdin das ertragen muss. Ich hatte damals auch das Bewusstsein: Ja, so ist das halt. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ihr, als sie schwanger war, niemand im Bus Platz gemacht hat, weil sie jüdisch aussah. Als ich nach Deutschland kam, war es wie eine Befreiung für mich. Ich habe in Neukölln Abitur gemacht und da war Antisemitismus nie ein Thema. Jetzt hat sich das offenbar geändert und ich kann sehr gut mitfühlen, was manche jüdische Schüler heute durchmachen.

