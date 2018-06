dpa/Maurizio Gambarini Audio: Inforadio | 26.06.2018 | Wolf Siebert | Bild: dpa/Maurizio Gambarini

Bezirk diskutiert neue Konzepte - Wilmersdorf will "Thaiwiese" zähmen

Der Thaimarkt im Wilmersdorfer Preußenpark hat sich zur Touristenattraktion entwickelt. Anwohner finden Trubel, Lärm und Müll allerdings nicht so witzig. Der Bezirk seinerseits will den Markt nicht vertreiben - jetzt liegt ein Lösungsvorschlag auf dem Tisch. Von Wolf Siebert



Es begann mit thailändischen Familien, die im Preußenpark eine Decke auf den Rasen legten und ein Picknick machten. Zu essen gab es thailändische Küche und Getränke. Mit den Jahren kamen immer mehr Familien, und es wurde immer kommerzieller. Die namenlose Wiese heißt seitdem "Thai-Wiese", und der Food-Market ist inzwischen so hip, dass man die Wilmersdorfer "Thai-Wiese" auch in New York, London und Tokio kennt - den sozialen Netzwerken sei Dank.

Bezirk legt Lösungsvorschlag vor

Aber das muntere Geschäft ist illegal, und auch die Hygiene ist manchmal durchaus zweifelhaft. Deshalb haben der zuständige Wirtschaftstadtrat Arne Herz (CDU) und Oliver Schruoffeneger von den Grünen, der für die Parks in Charlottenburg-Wilmersdorf zuständig ist, jetzt ein Konzept vorgelegt, wie sie den Markt zähmen wollen. "Wir sagen immer, dass wir als Bezirk weltoffen und tolerant sind", sagt Herz. "Dann machen wir es genau an diesem Standort vor und und setzen das Grünflächen-, Lebensmittel-, Gewerbe- und Hygienerecht durch, ohne die beliebte Thai-Küche auf der Wiese im Preußenpark zu verbieten."

Gekocht werden soll künftig am Rand

Die Idee: Um die zentrale Wiese zu schonen, soll dort nicht mehr gekocht und verkauft werden. Die Anbieter sollen an den Rand der Brandenburgischen Straße wechseln - auf feste Fundamente, für die ein drei Meter tiefer Streifen ins Gehölz geschlagen werden soll. Der Platz reicht dort für bis zu 30 Anbieter, das wären deutlich weniger als heute, wo manchmal 100 Stände um Kunden werben. Am vorgeschlagenen Standort gibt es einen Wasseranschluss für ein geplantes "Spülmobil", um mehr Hygiene in die Parkküche zu bringen. Das Essen und Sitzen auf der Wiese soll weiter erlaubt sein. "Ziel ist es, einen Park wieder zu einer Grünfläche zu machen und gleichzeitig der Bevölkerung und Touristen das gastronomische Angebot nicht kaputt zu machen", sagt Arne Herz (CDU), Stadtrat für Wirtschaft. "Schon gar nicht ist unser Ziel, da einfach etwas zu vertreiben, zu verhindern, zu zerstören."

Gewerbeschein soll Voraussetzung werden

Stadtrat Arne Herz hätte am liebsten noch einen Ansprechpartner, einen Markt-Betreiber. Der müsste dann auch prüfen, dass alle Anbieter die gesetzlichen Vorgaben einhalten und auch einen Gewerbeschein haben. Den haben bislang nur die wenigsten – was viele Gastronomen in der Umgebung des Preußenparks verärgert. Und das bislang illegale Geschäft im Park lohnt sich, Insider schätzen, dass manche Anbieter am Wochenende zwei- bis viertausend Euro Umsatz machen - steuerfrei.

Konzept soll offen diskutiert werden

Der Vorschlag liegt jetzt dem Wirtschaftsausschuss des Bezirks zur Beratung vor. Da sich auch Anwohner über Müll und Lärm und über die zertrampelte Wiese empörten, will Stadtrat Herz das Konzept für den Street Food Markt nach den Sommerferien außerdem mit den Bürgern öffentlich diskutieren. Von "Thai-Markt" spricht Herz übrigens nicht, sondern von "Weltküche": "Das bedeutet für mich, dass wir das Angebot wenig begrenzen und viele Länder aus fernen Gegenden einladen." Im Sommer 2019 könnte diese neue "Weltküche" im Preußenpark an den Start gehen. Im Internet wird allerdings bereits jetzt mit der Marke "Thai-Park" geworben: für Veranstaltungen an anderen Orten.