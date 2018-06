Frank Teltow Donnerstag, 07.06.2018 | 11:45 Uhr

Klingt für mich tatsächlich nach guten Schritten, um die für alle unerträgliche Verkehrssituation in Berlin umfassend und nachhaltig zu verbessern. So kann die jahrzehntelangen Trennung der Menschen in "die Autofahrer", "die Radfahrer", "die Fußgänger" abgebaut werden - und es wird hoffentlich künftig für jeden Menschen einfacher, in einer individuellen Situation das jeweils schnellste und gesündeste Verkehrsmittel zu wählen. Dass bei einem so umfassenden Vorhaben ein Gesetz in den Beratungen noch angepasst wird, ist in einer Demokratie gut und richtig. Das Schlechtreden durch die Union ist nichts als Neid und oppositioneller Reflex.

Wermutstropfen ist das Fehlen einer Klagemöglichkeit zur Umsetzung. Laut 'taz' hat Michael Müllers Senatskanzlei die rausgestrichen. Das kann man denen aber auch kaum ankreiden: Wer die Berliner Verwaltung kennt weiss wohl, dass zielgerichtetes Handeln zu konkreten Terminen in einigen Amtsstuben etwa so bekannt ist wie die Rückseite des Mondes.