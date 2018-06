Bild: rbb

Wie würden Sie wählen, wenn am Sonntag Wahlen wären?

In der aktuellen Umfage gibt es zwei klare Trends: die Stärke der Linken und die Schwäche der SPD. Zum ersten Mal führt die Linke unsere Sonntagsfrage im BerlinTREND an. Und erstmals steht die SPD in unserer Umfrage auf Platz drei der Parteien. Die größte Oppositionspartei CDU liefert sich mit der Linken ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit 21 Prozent, was einen Verlust von zwei Punkten bedeutet. Die SPD folgt mit 18 Prozent und verliert gegenüber der letzten Umfrage drei Punkte. Das ist der schlechteste Wert, den die Partei im BerlinTREND je für sich verbuchen musste. Die Grünen steigern sich um einen Prozentpunkt und kommen derzeit auf 15 Prozent. Die AfD kann mit elf Prozent ebenfalls ein Plus von einem Prozentpunkt verzeichnen. Die FDP verliert leicht und kommt auf sechs Prozent, die Sonstigen liegen bei sieben Prozent.