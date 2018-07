Zehn Jahre nach dem Bürgerentscheid zur Gestaltung des Spreeufers ist es ziemlich zugebaut. Uferweg, Freiflächen am Ufer oder der Wiederaufbau der Brommybrücke - von den Bürgerforderungen wurde wenig umgesetzt. Baustadtrat Florian Schmidt sieht Gründe dafür.

rbb: Vor zehn Jahren setzte "Mediaspree versenken" durch, dass die Brommybrücke [zwischen Schilling- und Oberbaumbrücke] nicht als Auto- sondern als Fahrrad- und Fußgängerbrücke wieder aufgebaut werden soll. Was ist denn nun mit der Brommybrücke?

Wir haben die Situation, dass einiges schon rechtlich festgezurrt war – schon als der Bürgerentscheid kam. Man hätte natürlich mit dem Senat gemeinsam – Entschädigungszahlungen in Kauf nehmend – in die Bütt gehen könne, aber das hat man nicht gemacht. Der Senat war damals auch nicht bereit dazu. Aber es gibt schon einige Projekte, die auch jetzt noch erst entwickelt werden. Zum Beispiel das Behala-Areal oder auch die Schillingbrücke.

Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch – lauter Sachen, bei denen man das Bürgervotum nicht so ganz ernst genommen hat. Mag ja sein, dass es nicht bindend ist, aber: Hätte man da nicht mehr machen können?

Das war ja so ein Traum von vielen Leuten: Dass man von der Innenstadt bis zum Treptower Park durchgehend am Ufer laufen kann. Haben wir da noch eine Chance?

Die Idee des Uferweges gibt es, es war allerdings immer ein Problem, das hier gewisse Bauten erstmal realisiert werden mussten, gerade an der Kreuzberger Seite. Es gibt aber grundsätzlich die Absicherung dieses Uferweges, und ich denke, in dieser Legislatur sollten wir dazu in der Planung vorankommen. Müssten dann aber auch Investivmittel einstellen. Und das ist nicht ganz kostensparend.