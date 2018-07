12.000 ausreisepflichtige Asylbewerber leben in Berlin

322 Menschen in diesem Jahr abgeschoben

Das Land Berlin hat zwischen Januar und Ende Mai 322 Menschen abgeschoben, 12.000 ausreisepflichtige Berliner leben in der Stadt. Die meisten kommen aus dem Libanon und Russland. Mehr als 600 Personen sind freiwillig ausgereist.

Rund 12.000 ausreisepflichtige Asylbewerber leben derzeit nach Behördenangaben in Berlin. Zwischen Januar und Ende Mai hat das Land 322 abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer abgeschoben, wie die Senatsinnenverwaltung in einer am Freitag veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage [pdf] der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus mitteilte. Dazu kamen bis Ende März 616 freiwillige Ausreisen. Allerdings sei eine exakte Erfassung freiwilliger Ausreisen nicht möglich, da ein Rücklauf der Grenzübertrittsbescheinigungen in der Regel nicht erfolge, hieß es.

Berlin erkennt mehr Härtefälle bei Asylsuchenden an

Die vier häufigsten Länder, in die abgeschoben wurde, waren den Angaben zufolge Moldau (60), Albanien (28), Afghanistan (28) und der Irak (22). In andere EU-Länder wurden 26 Menschen abgeschoben, weil sie dort zuerst einen Asylantrag gestellt hatten (Dublin-Verordnung). Auch die meisten freiwilligen Ausreisen gingen nach Moldau (84), gefolgt vom Irak (71), Pakistan (43) und Afghanistan (39). 37 Personen gingen freiwillig in das EU-Erstaufnahmeland zurück.

Die Zahl der rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber in Berlin liegt bei etwa 44.000 (Stand Ende Februar) und ist damit deutlich höher als die der Ausreisepflichtigen mit 12.000. Die Differenz ergebe sich, weil nicht alle Personen mit einst abgelehnten Asylanträgen auch gegenwärtig noch vollziehbar ausreisepflichtig sind, so die Innenverwaltung. So seien auch Personen erfasst, deren Asylablehnung bereits Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegt, die mittlerweile jedoch aus anderen Gründen einen befristeten oder auch unbefristeten Aufenthaltstitel erhalten haben.

Zu den zehn häufigsten Herkunftsländern der abgelehnten Asylbewerber zählen der Libanon (11%), die Russische Föderation (8%), Serbien (6%), Vietnam (5) und Afghanistan (5%). Bei 15 Prozent der Ausreisepflichtigen ist die Nationalität ungeklärt.

2017 wurden insgesamt 1.638 Menschen aus Berlin zurückgeführt. Zwischen Januar und Oktober 2017 lebten knapp 17.000 Ausreisepflichtige in Berlin.

Neu nach Berlin kamen bis Ende Mai ingesamt 3.170 Asylbewerber, die hier einen Asylantrag stellten.