dpa/Marijan Murat Video: Abendshow | 19.04.2018 | Interview mit Fereshta Ludin | Bild: dpa/Marijan Murat

20 Jahre Kopftuchstreit - "Wir können nicht so tun, als gäbe es keine Kopftuchträgerinnen"

13.07.18 | 17:53 Uhr

Am 13. Juli 1998 entscheidet eine Behörde in Baden-Württemberg, dass Fereshta Ludin dort nicht Lehrerin werden kann - weil sie als Muslima ein Kopftuch trägt. Ludin klagt durch alle Instanzen und tritt damit eine Debatte los, die bis heute aktuell ist - besonders in Berlin.

Vor 20 Jahren trat die Lehrerin Fereshta Ludin eine bundesweite Debatte los, als sie dagegen klagte, nicht mit Kopftuch unterrichten zu dürfen. Seitdem läuft die Auseinandersetzung über die Frage, ob muslimische Frauen an staatlichen Schulen ein Kopftuch tragen dürfen. Am 13. Juli 1998 entschied die zuständige Behörde, dass Ludin nach Abschluss ihres Referendariats wegen ihres Kopftuchs nicht in den baden-württembergischen Schuldienst übernommen wird. Daraufhin klagte sich die Deutsche afghanischer Herkunft sich durch alle Instanzen.

Ludin: Es geht um die Religionsfreiheit

"Es geht mir nicht so sehr um das Kopftuch an sich", sagte Ludin in diesem April in der rbb-"Abendshow". Stattdessen gehe es ihr um ihr Grundrecht: "Nämlich darum, meinen Glauben frei ausüben zu dürfen." Dieser Glaube sei ein Teil ihrer Identität. "Und das ist sehr schwer, das einfach abzulegen." Die Schule und Gesellschaft beeinflussten sich gegenseitig. "Deswegen können wir nicht so tun, als gäbe es keine Kopftuchträgerinnen", so Ludin. Stattdessen sei es wichtig, zu lernen, sich in einer pluralen Gesellschaft zu bewegen. Als Argument gegen das Kopftuch bei Lehrerinnen wird häufig angeführt, das könne den Druck auf minderjährige Mädchen verstärken, denen das Kopftuch etwa von der Familie aufgezwungen wird. Fereshta Ludin widersprach in der "Abendshow": Wenn die Lehrerin Selbstbestimmung repräsentiere, indem sie ihren Beruf ausübt, könne sie das auch Schülerinnen vermitteln. Das Kopftuch müsse immer eine freie Entscheidung sein und dürfe niemandem aufgezwungen werden, betont sie.

2003 forderte Verfassungsgericht Gesetze

Ludin lebt seit Langem in Berlin. Sie unterrichtet als Grundschullehrerin an einer staatlich anerkannten islamischen Grundschule in Kreuzberg. Ihre Klagen zwischen 2000 und 2002 gegen die Entscheidung der baden-württembergischen Schulbehörde zwischen wurden von verschiedenen Gerichten abgewiesen. Das Bundesverfassungsgericht urteilte schließlich im Jahr 2003, dass das Tragen eines Kopftuchs ohne gesetzliche Grundlage nicht verboten werden kann. In der Folge des Urteils führten Baden-Württemberg und weitere Bundesländer Verbotsregelungen für Kopftücher bei Lehrerinnen an staatlichen Schulen ein.

Berlin führt 2005 Neutralitätsgesetz ein

In zwei Ländern, darunter Brandenburg, votierten die Landesparlamente gegen solche Regelungen. Berlin führte Anfang 2005 mit dem "Neutralitätsgesetz" ein Totalverbot religiöser Symbole und Kleidung im öffentlichen Dienst ein. Damit ist es das einzige Bundesland, in dem für Frauen mit muslimischem Kopftuch ein generelles Unterrichtsverbot an staatlichen Schulen gilt.

Berlin hält an Kopftuchverbot fest

Rund zehn Jahre später, im Januar 2015 urteilte das Bundesverfassungsgericht, ein pauschales Verbot für Lehrerinnen an öffentlichen Schulen sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Kopftuchverbote seien nur dann zu rechtfertigen, wenn eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden besteht. Zwei Lehrerinnen aus Nordrhein-Westfalen hatten geklagt, weil sie wegen ihres Kopftuchs aus dem Schuldienst entlassen worden waren. Der Berliner Senat hält jedoch auch nach dem Urteil an seinem Neutralitätsgesetz und damit an dem Kopftuchverbot fest. 2017 wird zum ersten Mal zwei Lehrerinnen, die an Berliner Grundschulen aufgrund des Neutralitätsgesetzes wegen ihres Kopftuchs abgelehnt wurden, eine Entschädigung zugesprochen – beim zweiten Urteil war jedoch die Rede von einem Einzelfall. Gut ein Jahr später, im Frühjahr 2018, urteilt dasselbe Gericht – das Landesarbeitsgericht –, das Neutralitätsgesetz sei weiterhin verfassungskonform. Im Jahr 2018 scheiterten bereits mehrere Lehrerinnen, die wegen ihres Kopftuchs geklagt hatten, mit ihren Klagen.