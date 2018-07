dpa/Paul Zinken Audio: radioBerlin 88,8 | 09.07.2018 | Interview mit Dirk Behrendt | Bild: dpa/Paul Zinken

Interview | Justizsenator Behrendt zur neuen Anlaufstelle für Terroropfer - "Wir müssen damit rechnen, dass wieder etwas passieren kann"

09.07.18 | 06:39 Uhr

Nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz fühlten sich viele Opfer und Angehörige alleine gelassen. Berlin hat auf die Kritik reagiert und nun eine neue Anlaufstelle für Terroropfer geschaffen. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erläutert, was sie alles leisten soll.

rbb: Die neue Anlaufstelle für Terroropfer ist bestimmt sinnvoll. Trotzdem hoffen wir, dass wir sie eigentlich nicht brauchen. Dirk Behrend: Genauso so ist es. Wir haben nach dem Attentat am Breitscheidplatz analysiert, was schlecht gelaufen ist. Die Opfer und Angehörigen haben uns ja darauf hingewiesen, dass sie sich gewünscht hätten, besser betreut zu werden. Und deswegen haben wir uns jetzt neu aufgestellt und haben diese Stelle geschaffen. Wir wollen dort vermitteln zwischen den Opfern, Angehörigen und den vielen Hilfe-Institutionen und begreifen uns als Lotsen und als Bindeglied. Wir stellen uns immer die Frage: Was können Opfer erwarten in solch einer Situation? Und dann wollen wir uns um sie kümmern und genau diese Erwartungen erfüllen.

Nach dem Attentat am Berliner Breitscheidplatz gibt es noch viel zu tun, es gibt unzufriedene, unglückliche Menschen, Menschen, die sich alleingelassen fühlen. Kümmern Sie sich auch um die? Auch die Angehörigen und Opfer vom Breitscheidplatz können sich an uns wenden, wir vermitteln dort gerne. Hier geht es vor allen Dingen auch um Fragen von Entschädigung. Falls wir wieder so einen Anschlag erleben - was wir ja alle nicht wollen – und ich bin davon betroffen. Was kann die neue Anlaufstelle konkret für mich tun? In den ersten Tagen wird es darum gehen: Wo sind womöglich Angehörige in welchen Krankenhäusern untergebracht? Oder, im Fall der Fälle: Wo ist der Leichnam freigegeben? Wie funktioniert die Überführung in andere Länder, wenn dort beerdigt werden soll? Das sind zum Teil komplizierte Fragestellungen. Zum zweiten geht es dann eben darum, konkret Hilfe zu vermitteln. Viele brauchen ja psychologische Betreuung, dann anzubieten, was wir dort in Berlin an Hilfseinrichtungen haben. Und dann geht es eben auch um Entschädigung-Ansprüche. Zum Teil kurzfristig, wenn Angehörige kommen, wenn Sie im Hotel übernachten müssen. Und im zweiten Schritt dann: Wie ist es mit Verdienstausfall, wenn Sie zu Schaden gekommen sind? Wo kann man jetzt Schadenersatz beantragen? Das ist ja auch nicht ganz einfach.

Dass es diese Stelle geben muss, ist zwar gut, aber auch ein bisschen traurig. Denn es zeigt, dass wir Terroranschläge als möglicher betrachten als früher. Wir hatten ja die Hoffnung, nachdem in Madrid, Paris, London entsprechende Anschläge waren, dass Berlin verschont bleibt. Diese Hoffnung hat sich enttäuscht. Wir sind auf den Boden der Realitäten zurückgeführt worden und wir müssen uns da besser aufstellen. Wir müssen auch in Zukunft damit rechnen, dass in Berlin wieder etwas passieren könnte, und dafür müssen wir uns vorbereiten. Es gab viel Kritik an der Arbeit der Berliner Polizei und der Überwachungsdienste, die den Anschlag möglicherweise hätten verhindern können. Sind wir da jetzt auch besser aufgestellt? Das ist eine Frage an die Sicherheitsbehörden. Das kann ich letztendlich nicht beantworten. Das ist ja auch eine Frage der Zusammenarbeit der verschiedenen Dienste. Da sind wir schlauer geworden durch die Untersuchungsausschüsse, durch die Presse-Berichterstattung, dass das nicht optimal funktioniert. Aber das ist nicht in meinem Zuständigkeitsbereich. Da ist ja vor allen Dingen der Bund gefragt.

Aber Sie machen Politik in Berlin und sind da vernetzt. Was ist Ihr Gefühl, ihr Eindruck? Wir sind gut aufgestellt, was Katastrophenschutz und ähnliche Fragestellungen angeht. Allerdings ist es ja ganz schwierig zu antizipieren, wie die konkrete Begehungsform solcher Anschläge ist. Da sind Formen gewählt worden, das hätten wir uns vorher nicht vorstellen können, dass jemand mit einem Auto in den Weihnachtsmarkt fährt. Von daher ist es schwierig, sich auf alle Möglichkeiten vorzubereiten. Allerdings analysieren wir auch, was in den anderen Ländern passiert. Und von daher sind wir da gut aufgestellt. Was zeichnet für Sie Friederike von Holzturm aus, die Leiterin der neuen Anlaufstelle? Uns hat vor allem überzeugt, dass sie vielfältige Verwaltungserfahrung hat, sie kommt jetzt aus der Bildungsverwaltung, war auch viele Jahre bei der Berliner Polizei, kennt also die Berliner Polizei. Und sie hat vor allen Dingen Erfahrungen mit Organisationen von Prozessen, von Aufgaben, die sie die so wunderbar erfüllt hat. Von daher ist sie mit dem Wissen, das sie mitbringt - sie ist ja auch Juristin - genau die Richtige für diese Stelle. Vielen Dank für das Gespräch.

