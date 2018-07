Der Bund will ab dem kommenden Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag beisteuern, um die Berliner Kitakrise zu lösen. Das kündigte Familienministerin Giffey in der Berliner Morgenpost an. Mit dem Geld soll vor allem der Erzieherberuf attraktiver gemacht werden.

Die größten Baustellen für Berlin sieht die ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Neukölln darin, mehr Erzieherinnen zu gewinnen und die Kapazitäten auszuweiten, also mehr Kitas zu bauen. Konkret sollten aus Sicht von Giffey die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung von Erzieherinnen verbessert werden.

Derzeit verdienen Erzieherinnen in Berlin deutlich schlechter als in Brandenburg. Berlin will sich dafür einsetzen, diese Lohnlücke in den Tarifverhandlungen Anfang 2019 zu schließen. Anschließend müsste das Land den Trägern entsprechend mehr Geld überweisen - dafür könnte der Zuschuss des Bundes also genutzt werden.



Zudem wolle der Bund die Länder dabei unterstützen, mehr Ausbildungsplätze für Erzieherinnen und Erzieher zu schaffen, und diese auch besser zu bezahlen, kündigte Giffey an. Konkret solle künftig auch das dritte Ausbildungsjahr von der Bundesagentur für Arbeit bezahlt werden, dazu fänden Gespräche statt.