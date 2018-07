Puigdemont hatte gegen den Willen der spanischen Zentralregierung ein Referendum über die Abspaltung Kataloniens angesetzt und danach im Oktober 2017 die Unabhängigkeit

Kataloniens ausgerufen. Dies verstößt gegen die spanische Verfassung, in der die Unteilbarkeit des Territoriums festgeschrieben ist. Puigdemont floh vor den Ermittlungen der spanischen Justiz nach Belgien. Kurz vor Ostern wurde er auf der Durchreise in Schleswig-Holstein festgenommen, kam wenige Tage später jedoch gegen Kaution frei.

Danach hatte er erklärt, er wolle sich zunächst in Berlin aufhalten und werde auch bis zum zum Abschluss des juristischen Verfahrens in Deutschland bleiben. Berlin wählte er aus, weil hier seine deutschen Anwälte am Kurfürstendamm sitzen, zudem könnten Unterstützer und Familie schnell eingeflogen werden. Die "Berliner Morgenpost" berichtete im Mai, er wohne in einem Hotel im gutbürgerlichen Wilmersdorf, eine Straße vom Kurfürstendamm entfernt.