rbb-24-nutzer Berlin Donnerstag, 05.07.2018 | 22:22 Uhr

Dem kann ich nur zustimmen: Warum sollte so eine persönliche Entscheidung wichtig sein? Welche Konsequenzen sollen denn daraus hervorgehen - und für wen?



Und aus "Solidarität" Militärangehöriger werden? Angesichts des Schröterschen Menschen- und Weltbildes möchte ich mir lieber nicht ausmalen, wie benannte Solidarität aussieht. Wieso macht er nicht was Nützliches und lernt im Alter nochmal um?



Essen oder Tee kochen in Wohnungsloseneinrichtungen, Polizeigewalt in Massenunterkünften für Geflüchtete dokumentieren, Ostler-Nazis, die DDR und Diktatur im Allgemeinen vermissen, politisch bekämpfen, in Lesezirkeln Kindern vorlesen, sich von Menschen, die behindert werden, zeigen lassen, was Arbeit ist oder einfach ein paar Bäume pflanzen, Bienen hüten, Wölfe vor Tierhaltern schützen oder in den Oderbruch ziehen - und dort bleiben. Herr Schröter, die Welt ist voller Möglichkeiten: Bitte verlassen Sie die politische Bühne.