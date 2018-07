Nehmen wir die Universitäten. Die finanzielle Grundausstattung ist so gering, dass Wissenschaftler permanent auf Drittmitteljagd gehen müssen. Drittmittel, das sind Sondertöpfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), der Europäischen Union oder auch der Industrie für zeitlich befristete Forschungsprojekte. Außeruniversitäre wissenschaftliche Einrichtungen sind ein wenig besser dran: Sie haben eine gesicherte, jährlich steigende Grundfinanzierung.

4. Die Verteilung von Forschungsgeldern hängt auch ab vom sogenannten Impact-Faktor (Einflussfaktor). Der Impact-Faktor gibt eigentlich nur Auskunft, wie oft die Artikel einer bestimmten Wissenschafts-Zeitschrift in anderen Publikationen zitiert werden. Dabei geht es nur um Quantität, die Qualität der Artikel wird nicht bewertet. Die bekanntesten Wissenschaftszeitschriften "Science" oder "Nature" haben einen hohen Impact-Faktor. Er wird jedoch auch personalisiert, man spricht dann von einem persönlichen Zitationsindex (zum Beispiel dem Hirsch-Index). Wenn ich häufig zitiert werde, dann steigt mein persönlicher Index und somit die Chance auf Forschungsgelder oder eine Festanstellung. Eine gute Leistung als Dozent wird jedoch nicht bewertet und gefördert.

2. Um die Chancen auf Förderung zu erhöhen, setzen viele Wissenschaftler auf sogenannte Trendthemen. Die relativ trockene Grundlagenforschung hat es da ebenso schwer wie Vorhaben, die nicht en vogue sind, wie zum Beispiel die Kernenergie. Wir wollen raus aus der Kernenergie, warum also forschen, scheint das Credo zu sein. Dass wir noch auf Jahre mit immer älter werdenden Atommeilern zu tun haben und um Deutschland herum weiter Atomkraftwerke gebaut werden, wird verdrängt. Dass wir unser wissenschaftliches Know-how auf diesem Gebiet international verlieren, ebenso.

Als Wissenschaftler erhalte ich also nur einen Folgevertrag oder mache Karriere, wenn ich möglichst viel publiziere (am besten in Journalen mit hohem Impact-Faktor), wenn ich möglichst oft zitiert werde, und wenn ich an wichtigen internationalen Konferenzen teilgenommen habe.

1. Der Druck, möglichst viel zu publizieren, führt zum Beispiel dazu, dass ein Experiment aufgeteilt wird. Wäre es früher in einer einzigen Publikation dargestellt worden, wird es heute gesplittet, um daraus zwei oder drei Papers zu generieren. Die wissenschaftliche Qualität sinkt, die Anzahl der Papers steigt.

2. Die Flut der wissenschaftlichen Arbeiten ist so groß, dass die Ablehnungsrate etablierter Journale exorbitant hoch ist. In einem sogenannten Peer-Review-Verfahren bewerten Gutachter die eingereichten Arbeiten, geben Rückmeldungen und oft muss ein Autor oder eine Autorengruppe mehrere Runden drehen, bis die Arbeit akzeptiert oder doch abgelehnt wird. Seit Anfang der 2000er Jahre muss nicht mehr auf Papier veröffentlicht werden, sondern auch oder nur im Internet. Wissenschaftliche Literatur soll im Rahmen dieses Open-Access-Verfahrens für alle frei zugänglich sein. An sich ein guter Gedanke.

3. Aber durch den Publikationsdruck hat sich ein riesiger Online-Verlegermarkt entwickelt. Mehrheitlich sind das Journale, die saubere Arbeit leisten. Ihr Impact-Faktor ist zwar gering, die Qualität jedoch stimmt. Es gibt aber auch die sogenannten Predatory Publisher, die Raubverleger, die all denjenigen ein Publikationsangebot machen, die keine Chance haben, in seriösen Verlagen zu veröffentlichen. Gegen eine gewissen Gebühr bieten sie ein vorgetäuschtes Peer-Review-Verfahren. So war es möglich, dass erfundene Forschungsergebnisse, sogenannte Fake Science, munter publiziert wurden.



4. Aber nicht jeder, der in einem dieser Predatory Journals veröffentlicht, ist gleich ein Betrüger. Oft ist es Naivität oder Gleichgültigkeit, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Fänge der Raubverlage treibt. Da der langwierige Peer-Review-Prozess extrem verkürzt bis gar nicht stattfindet, kann ich schneller veröffentlichen. Wenn ich nicht Karriere im Wissenschaftssystems machen will, dann ist es mir vielleicht egal, ob der Verlag einen fragwürdigen Ruf hat oder nicht.



5. Predatory Journals, aber auch der Zwang, möglichst viel zu publizieren, um Drittmittel einzuwerben oder persönliche Karrierechancen zu erhöhen, beschädigen den wichtigsten Marker der Wissenschaft: die Glaubwürdigkeit.