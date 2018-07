Bei einer antisemitischen Attacke in Berlin ist in der Nacht zu Samstag ein syrischer Jude von Landsleuten beleigt und anschließend zusammengeschlagen worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher rbb|24. Zuerst hatte die "Welt" berichtet. Ausgelöst haben soll die Attacke ein Schmuckstück in Form eines Davidsterns an der Halskette des Opfers.

Demnach sprach ein 25-Jähriger am Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr im James-Simon-Park an der Museumsinsel in Berlin-Mitte eine Gruppe von Männern und Frauen an und bat um Feuer für seine Zigarette. Daraufhin pöbelte ihn ein Mann aus der Gruppe an und soll ihm die Zigarette aus dem Mund genommen haben.

Dabei entdeckte der Pöbler eine Kette mit Davidstern, die der 25-Jährige um den Hals trug. Daraufhin rieß er dem Mann die Kette vom Hals gerissen, beschimpfte ihn antisemitisch und schlug ihm mit der Faust mehrere Male ins Gesicht.