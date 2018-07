Antisemitismus ist nicht nur in der rechtsextremen Szene weit verbreitet, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft: Das ist eines der Ergebnisse einer Studie zum Antisemitismus der TU Berlin. Hauptmultiplikator für das "besorgniserregende Phänomen" sei das Netz.

Antisemitismus im Internet hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Technischen Universität (TU) Berlin, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Vor allem in den Kommentarbereichen der Qualitätspresse sowie in den sozialen Medien sei eine "semantische Radikalisierung" omnipräsent, sagte die Sprachwissenschaftlerin Monika Schwarz-Friesel. Dabei hätten die Forscher festgestellt, dass es sich nicht nur um Antisemitismus im rechtsextremen Milieu handle. Auch linker und muslimischer Antisemitismus fänden sich in den Kommentaren, ebenso wie antisemitische Statements von Usern der gebildeten Mitte. "Hauptmulitiplikatoren sind ganz normale User und Userinnen."