Vorschlag des Neuköllner Bezirksbürgermeisters - Berliner Abgeordnete lehnen Kita-Pflicht ab

30.07.18 | 19:03 Uhr

Gleiche Startchancen für alle Kinder durch eine Kita-Pflicht? Die Meinungen über den Vorstoß des Neuköllner Bürgermeisters gehen auseinander. Im Berliner Abgeordnetenhaus findet Martin Hikels Idee nur wenige Unterstützer.



Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) stößt mit seiner Forderung nach einer Kita-Pflicht für alle Kinder auf eine breite Ablehnung im Abgeordnetenhaus. Sowohl Vertreter der

Regierungsfraktionen Linke und Grüne als auch der Oppositionsparteien CDU und AfD erteilten dem Vorstoß am Montag eine Absage. Linke-Fraktionschefin Carola Bluhm sprach von einer "populistischen Scheindebatte" im Sommerloch. Schon jetzt besuchten 95 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen in Berlin eine Kita. "Solange wir es in Berlin aber noch nicht hinbekommen, allen Eltern, die es wollen, zügig einen Kita-Platz anzubieten und noch nicht einmal jene, die aufgrund von Sprachdefiziten dazu verpflichtet wären, versorgen können, klingt der Ruf nach einer Kita-Pflicht in deren Ohren wie Hohn."

Ablenkung von der Kita-Krise?

Ähnlich argumentierte Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel. "Die wichtigste Aufgabe Berlins ist, ausreichend und qualitativ hochwertige Kita-Plätze bereitzustellen, um alle Kinder gut zu

versorgen." Sie sehe eine Kita-Pflicht daher sehr kritisch. "Sie lenkt von den drängenden Problemen wie zu wenig Plätzen in Kiezen wie Neukölln oder der unzureichenden Bezahlung der Kita-Erzieher ab. Mit solchen Nebendiskussionen wird die Kita-Krise nicht abgewendet."

Die CDU-Politikerin Hildegard Bentele betonte: "Eltern müssen frei entscheiden können, ob sie ihre Kinder in eine Kita schicken." Auch sie erinnerte daran, dass Kinder mit Sprachdefiziten bereits heute 18 Monate vor Einschulung in den Kitas gefördert werden müssen. "Wenn die Senatsbildungsverwaltung ihren Job richtig machen und dies umsetzen würde, dann hätten wir damit heute schon annähernd 100 Prozent der Kinder in einer Kita."



Eltern sollen entscheiden

Die AfD-Abgeordnete Jessica Bießmann betonte, die Entscheidung über Erziehung und Betreuung der Kinder obliege allein den Eltern. "Lediglich für den Fall, dass die Eltern nicht in der Lage sind, ihrem Kind ausreichende deutsche Sprachkenntnisse zu vermitteln, wäre eine Kita-Pflicht denkbar. Allerdings sollte dieser Zwang nur angewendet werden, wenn das Aufenthaltsrecht der betroffenen Familie abschließend positiv geklärt ist."



Saleh einziger Befürworter der Kita-Pflicht

Nur der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh sprang seinem Parteifreund bei. Er hatte sich bereits 2013 für eine allgemeine Kita-Pflicht für Kinder ab drei Jahren ausgesprochen. Damit stieß er auch innerhalb seiner Partei auf Skepsis. "Den verbindlichen Besuch einer Kita halte ich nach wie vor für sehr vernünftig", sagte er nun zum Hikel-Vorstoß. "Hier werden Kinder gebildet und Vorurteile abgebaut. Kinder gehören in die Kita und nicht vor dem Fernseher

geparkt." Der FDP-Politiker Paul Fresdorf sagte, er teile Hikels Befund bezüglich mangelnder Deutschkenntnisse vieler Kinder bei der Einschulung. Seine Fraktion wolle daher die Schulpflicht auf das letzte Kita-Jahr ausweiten, um die Kinder "schulreif" zu bekommen. "Der FDP ist Chancengleichheit wichtig", so Fresdorf.

Kitas sollen Deutsch vermitteln

Hikel sieht in einer Kita-Pflicht die große Chance, allen Kindern gleiche Startchancen zu geben. In einem Interview vom Wochenende verwies er etwa auf Kinder in seinem Bezirk, die sich nicht altersgerecht auf Deutsch verständigen könnten. Solche Kinder aus Elternhäusern mit anderer Muttersprache müssten möglichst früh mit Kindern mit deutscher Muttersprache in Berührung kommen. "Und dies sollte gezielt in unseren Bildungseinrichtungen erfolgen, denn auf der Straße funktioniert es nicht." Ab welchem Alter die Kita-Pflicht greifen soll, müsse gesellschaftlich ausgehandelt werden, so Hikel.



