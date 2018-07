Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen will ein umfassendes Namensregister für die Opfer des DDR-Regimes anlegen. Vorbild ist die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Es soll damit die erste gesicherte Datenbank für politisch Verfolgte des SED-Staates entstehen, wie die Gedenkstätte am Freitag mitteilte. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung will das Projekt demnach mit voraussichtlich 5,3 Millionen Euro unterstützen.

Die Arbeiten am Register sollen Ende des Jahres beginnen. Neben den persönlichen Daten der Opfer sollen auch Biografien, Fotografien und Zeitzeugeninterviews erfasst werden. Die auf dem Gelände des früheren Stasi-Zentralgefängnisses in Hohenschönhausen angesiedelte Gedenkstätte will dazu mit der Berliner Humboldt-Universität (HU) und sieben weiteren Universitäten und Gedenkstätten zusammenarbeiten.



Ein eigens dafür gegründeter Forschungsverbund soll herausfinden, wie viele Menschen genau der politischen Repression in der DDR zum Opfer gefallen sind. Bisher gab es dazu laut Gedenkstätte nur grobe Schätzungen. In den nächsten vier Jahren werde das Bundesministerium insgesamt rund 40 Millionen Euro für Forschungsprojekte über die Geschichte der DDR bereitstellen. In den beteiligten Gedenkstätten sollen die Forschungsergebnisse auch der Bevölkerung zugänglich gemacht werden.