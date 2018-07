dpa/Paul Zinken Audio: Inforadio | 14.07.2018 | Wolf Siebert | Bild: dpa/Paul Zinken

"Horrorhaus" in Berliner Grunewaldstraße weiterverkauft - Warten auf den neuen Investor

Die Grunewaldstraße 87 hat als "Horrorhaus" Schlagzeilen gemacht. Überfüllt und unhygienisch - für Mieter und 200 Wanderarbeiter unhaltbare Zustände. Das Haus wurde inzwischen verkauft. Doch wie es für die Bewohner weitergeht, bleibt unklar. Von Wolf Siebert

Es begann im Jahr 2014: Da vermietete der Eigentümer des Schöneberger Mietshauses Grunewaldstraße 87 leerstehende Wohnungen an bis zu 200 mittel- und osteuropäische Wanderarbeiter. Die hygienischen Zustände in dem völlig überfüllten Haus waren schnell katastrophal, in den Medien bekam das Haus das Label "Horrorhaus". Ich kenne das Haus seit dieser Zeit. Es war damals völlig überfüllt und in den beiden Hinterhöfen türmte sich der Müll. Zwischen den Altmietern und den Neuhinzugekommenen gab es Stress. Wegen der neuen Bewohner fuhr die Polizei Dauereinsätze: Diebstahl, Körperverletzung, Verdacht der Prostitution. Die Altmieter des "Horrorhauses" hatten damals den Eindruck, der Eigentümer wolle erreichen, dass sie vor den unhaltbaren Zuständen in den beiden Hinterhäusern kapitulieren und sich etwas anderes suchen. Damit er, der Eigentümer, das Haus sanieren, die Miet- in Eigentumswohnungen umwandeln und teuer verkaufen kann.

Kein Licht im Hof, kein Licht im Keller

Und heute? Anfang des Jahres wurde die Immobilie verkauft. Das Vorderhaus mit der noch immer schönen, aber verwitterten Fassade aus der Gründerzeit ist fast vollständig vermietet. In den beiden maroden Hinterhäusern aber wohnen nur noch sieben Mieter, überwiegend alte Menschen mit geringen Einkommen. Die Hinterhoffassaden sind zum Schutz der Mieter teilweise eingerüstet, denn der Putz bröckelt. Marija Kühn-Dobos, Alt-Mieterin mit kroatischen Wurzeln, führt mich in einen der Hinterhaus-Keller. Es ist düster hier unten, wir gehen vorbei an schrundigen Kellerwänden mit großen Löchern. Kabel hängen aus der Wand. Hier wurde schon lange nichts investiert, weder vom jetzigen Eigentümer noch von seinen Vorgängern, und das hatte Folgen, sagt Marija Kühn-Dobos. "Es gab vier Wochen kein Licht im Keller und vier Wochen kein Licht im Hofdurchgang. Dann habe ich mit dem Bezirksamt gedroht, sollte das nicht gemacht werden, und jetzt kommen sie."

Bezirk kann nicht in Vorleistung gehen

Im zweiten Hinterhaus, dem Gartenhaus, liegen an den Wänden improvisierte Kabelschächte und zwei mit Panzerband fixierte Lichtschalter. Die kaputten Außenklos sind verriegelt und leerstehende Wohnungen seit Jahren mit Metalltüren provisorisch verschlossen. Die Wasserleitungen sind marode und viele Deckenbalken angegriffen. Eine Kernsanierung scheint unausweichlich, sagen Fachleute. Aber das Bezirksamt schaue zu, kritisiert Rentnerin Kühn-Dobos. "Ich verstehe nicht, dass sich der Denkmalschutz so zurückhält, auch das Bauamt. Ich bin enttäuscht vom Bezirksamt, vor allem von Herrn Oltmann." Der zuständige Baustadtrat Jörn Oltmann (Grüne) weist das zurück. Er sieht sich vielmehr in einer Zwickmühle: Er könnte die dringendsten Reparaturen aus Bezirksmitteln zahlen und dem Eigentümer in Rechnung stellen. Ersatzvornahme nennt sich das. Dafür fehlen dem Stadtrat mit grünem Parteibuch aber Geld und Personal, sagt er. Und wer würde ihm den Verlust ausgleichen, sollte der Eigentümer für die Kosten nicht geradestehen? Helfen könne hier nur der Finanzsenator. "Ich erwarte vom Senat klare Aussagen darüber, wieweit die Bezirke tatsächlich Budgets in Anspruch nehmen können, wenn es um die Ersatzvornahmen geht. In welchem Rahmen findet das statt und wie wird möglicherweise der Ausfall solcher Ersatzvornahmen abgefedert?" Man brauche Handlungssicherheit, denn das geht ganz schnell in den "sechs- und siebenstelligen Bereich hinein", sagt Oltmann.

Geplant waren Luxuswohnungen

Der frühere Eigentümer - zwei Ukrainer und mehrere Russen - plante tatsächlich, die Grunewaldstraße 87 in Eigentumswohnungen umzuwandeln und zu verkaufen. Oltmanns Vorgängerin wollte das verhindern und drückte in letzter Minute eine soziale Erhaltungssatzung durch. Die Grunewaldstraße wurde Teil eines Milieuschutzgebietes, deshalb waren Luxusmodernisierungen nicht mehr möglich. Und so lehnte das Bezirksamt den Bauantrag des früheren Eigentümers ab. Danach tat sich lange nichts, das Haus verfiel weiter. Dann hatte Stadtrat Oltmann eine Idee: Eine städtische Wohnungsbaugesellschaft sollte die Grunewaldstraße 87 kaufen und sanieren. Die Altmieter hätten dann wohl in ihren Wohnungen bleiben können. Der damalige Eigentümer lehnte ab, ihm war der Kaufpreis zu niedrig. Er brauchte viel Geld, denn die Grundbesitzgesellschaft war hochverschuldet. Seitdem reagierte Baustadtrat Oltmann lediglich anlassbezogen, wenn mal wieder etwas kaputtging. So im letzten Winter, als es erneut einen Wasserrohrbuch gab. Oltmann setzte Fristen für Reparaturen, die häufig nur zögerlich ausgeführt wurden. "Der Rahmen, der uns zur Verfügung gestanden hat, haben wir vollständig ausgeschöpft."

Kein Vorkaufsrecht mehr für den Bezirk

Zum 1. Januar 2018 haben die alten Eigentümer die Anteile der Grundbesitzgesellschaft Grunewaldstraße 87 verkauft - in Form eines Share Deals. Dabei wird die Immobilie nicht direkt verkauft, stattdessen werden die Anteile der auf die Immobilie bezogenen Grundbesitzgesellschaft veräußert. Und deshalb muss der Käufer keine Grunderwerbssteuer zahlen. Das ist vom Gesetzgeber so gedacht. Ebenfalls legal ist es, dass der Bezirk nun endgültig kein Vorkaufsrecht mehr besitzt. Denn laut Wohnungsaufsichtsgesetz ist der Share Deal einer der Wege, bei dem ein bezirkliches Vorkaufsrecht nicht greift, so Stadtrat Oltmann: "Es hat ein Gesellschafterwechsel stattgefunden. Wir haben keine Möglichkeit, diesen in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Jetzt wird wahrscheinlich die Geschäftsführung ausgewechselt, und sobald die installiert ist, hoffe ich, dass man auf unsere Briefe auch mal antwortet."

Ohne Sanierung keine Vermietung

Die neuen Gesellschafter der Grunewaldstraße 87 GmbH besitzen diverse Firmen: Immobilienhandel, Hausverwaltung, Verleih und Vermietung. Ich hätte gerne gewusst, wie sie die enormen Verbindlichkeiten der Gesellschaft ablösen konnten und was sie mit dem Haus vorhaben. Aber sie wollten kein Interview geben. Auch die früheren Gesellschafter waren medienscheu und wollten sich nie zu ihren Plänen äußern. Baustadtrat Oltmann setzt darauf, dass das Haus nun in absehbarer Zeit saniert wird. Weil viele Wohnungen leer stehen und manche gar nicht bewohnbar sind, entgehen der Gesellschaft Mieteinnahmen, so sein Kalkül. So muss Altmieterin Marija Kühn-Dobos weiter um ihre Wohnung bangen und sich vorerst über kleine Fortschritte freuen - wie über den Elektriker, der gerade das Licht in den Treppenhäusern wieder in Gang bringt.