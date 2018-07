Ab Mittwoch ist es soweit: Berlin schafft die Kita-Gebühren als erstes Bundesland komplett ab. Eltern müssen ab 1. August auch für Kinder unter einem Jahr nichts mehr zahlen. Das Essen in den Kitas müssen Eltern allerdings weiterhin in allen Altersklassen finanzieren.

Berlin ist damit das erste Bundesland, das die Kita-Gebühren komplett abschafft. "Kitas sind Bildungseinrichtungen und Bildung muss gebührenfrei sein", sagte Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD). "Die gebührenfreie Kita für alle bedeutet für viele Eltern eine spürbare finanzielle Entlastung", so Scheeres weiter. Für viele Berliner Familien mache es einen großen Unterschied, ob sie Kita-Beiträge bezahlen müssten oder nicht. Mit der Abschaffung der Gebühren fördere das Land die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und investiere in die frühkindliche Bildung.

Auch Brandenburg will einsteigen: Ab 1. August müssen Eltern zunächst für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung kein Geld mehr zahlen. In allen Altersklassen müssen Eltern allerdings in Zukunft auch das Essen in den Kitas finanzieren - in der Regel sind das 23 Euro monatlich.