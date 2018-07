Hitler-Attentat am 20. Juli 1944

Am 20. Juli 1944 versuchten die Widerstandskämpfer um Graf von Stauffenberg, Hitler zu töten und durch einen Staatsstreich die Macht zu übernehmen. Beim diesjährigen Gedenken betonten ihre Nachfahren, dass sie sich jede Vereinnahmung durch Rechtspopulisten verbitten.

"Das ist nichts anderes als Missbrauch", sagte der Vorsitzende der Stiftung 20. Juli 1944, Robert von Steinau-Steinrück, zum Auftakt der Feierstunde in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Bendlerblock in Berlin-Mitte.

Bereits zuvor hatten die 400 Nachfahren in einem im "Tagesspiegel" veröffentlichten Appell vor nationalen Alleingängen und der Gefährdung eines geeinten Europas gewarnt. "Wir möchten an diesem Tag an den Mut und die visionäre Kraft unserer Eltern, Urgroß- und Großeltern, Onkel und Tanten erinnern und hoffen, dass nationale Alleingänge nicht das geeinte, starke, friedliche Europa gefährden, das sie für sich, uns und unsere Kinder erhofft hatten", hieß es.