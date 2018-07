"Three Billboards outside BMVI" - Drei Plakate der Deutschen Umwelthilfe sollten 28 Tage vor dem Verkehrsministerium gegen den zu nachlässigen Umgang mit den Autokonzernen protestieren. Doch bereits nach einigen Stunden wurden sie schon wieder entfernt.

Die Berliner Polizei hat nach nur wenigen Stunden drei vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin-Mitte aufgestellte Plakatwände entfernen lassen. Auf den erst am Mittwochvormittag aufgestellten Werbetafeln kritisierte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wegen seines zögerlichen Umgangs mit den deutschen Autoherstellern im Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal.



Die drei großen Werbetafeln waren optisch an den Oscar-gekrönten US-Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" angelehnt. Darauf hieß es übersetzt: "12.860 Tote, 800.000 Kranke, 11 Millionen betrogene Dieselbesitzer" - "Und immer noch keine echten Geldstrafen oder Änderungen?" - "Wie kommt es, Minister Scheuer?" Geplant war, dass die Tafeln 28 Tage vor dem Ministerium stehen.