Senatorin "sehr unglücklich" über Standort in Tempelhof

Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat das Ziel des Berliner Senats unterstrichen, ein neues Ankunftszentrum für Flüchtlinge einzurichten. Sie sei "sehr unglücklich" über den aktuellen Standort in den Hangars am ehemaligen Flughafen Tempelhof, sagte sie am Dienstag.

"Die Unterbringung dort ist unerträglich, deshalb haben wir gesagt, wir brauchen ein neues Ankunftszentrum", so die Senatorin. Allerdings sei bislang keine geeignete Immobilie gefunden worden. Nun sei im Senat besprochen worden, die Bemühungen noch einmal zu verstärken. Sie hoffe auch auf eine schnelle Lösung, so Breitenbach.