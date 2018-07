Zweite Apotheke in Berlin wurde Opfer von Lunapharm

Von dem Skandal um offenbar gestohlene und falsch gelagerte Krebsmedikamente ist in Berlin eine zweite Apotheke betroffen. Das teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mit. Demnach sei das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) durch die Regierung von Oberfranken (Bayern) darüber informiert worden, dass eine Berliner Apotheke über einen bayerischen Großhandel Lieferungen von Lunapharm erhalten habe. Der Brandenburger Medikamentenhändler steht im Mittelpunkt des Skandals.

Bereits vor einer Woche war bekannt geworden, dass eine Berliner Apotheke Opfer von Lunapharm geworden war. Diese habe mit den Mitteln - in erster Linie für die Chemotherapie - zwischen September 2015 und März 2017 sechs Arztpraxen und eine Reha-Einrichtung versorgt, vier davon in Berlin.

Das in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) ansäßige Unternehmen Lunapharm soll in Griechenland gestohlene Krebsmedikamente illegal in Deutschland vertrieben haben. Die rbb-Sendung "Kontraste" hatte dies aufgedeckt. Weil der Verdacht besteht, dass während des Schmuggels Lagervorschriften gebrochen wurden, könnten die Medikamente ihre Wirksamkeit verloren haben. Der genaue Ausmaß des Skandals sind bisher nicht bekannt.

Am Mittwoch hatte die Brandenburger Gesundheitsministerin Diana Golze (Die Linke) für das Aufsichtsversagen um Entschuldigung gebeten. Bereits zuvor hatte ihre Behörde Lunapharm die Lizentz entzogen und Strafanzeige gegen zwei Mitarbeiter des zuständigen Landesamts für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit gestellt.