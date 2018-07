Die Berliner Wohnungsbaugenossenschaft Berolina fordert angesichts steigender Mieten mehr Baugrundstücke vom Senat. Der Vorstands-Chef von Berolina, Frank Schrecker, sagte am Montag im rbb-Inforadio, Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) solle den Genossenschaften ein Drittel der 170 Grundstücke zur Verfügung stellen, die gerade vergeben werden.

Es sei verständlich, dass die Politik bei der Vergabe der Grundstücke vor allem die kommunalen Gesellschaften im Blick habe. Parallel dazu müssten aber auch die Genossenschaften unterstützt werden. "Unsere Forderung wäre: Ein Drittel davon an die Genossenschaften", so Schrecker.

Im vergangenen Jahr hätten die Berliner Genossenschaften nur drei Grundstücke vom Senat bekommen, sagte Schrecker weiter - eines davon habe lediglich eine Fläche von 100 Quadratmetern gehabt. Das zeige, wie die Zusammenarbeit mit dem Senat laufe "und wie völlig unzureichend das ist, für die Situation, die wir hier in Berlin haben und für das, was Genossenschaften gerne wollen. Denn sie wollen sich hier stärker engagieren in der Stadt."

Der Berolina-Vorstandschef kritisierte außerdem, dass Verfahren viel zu lange dauern und forderte, dass sie beschleunigt werden.

Die durchschnittliche Bestandsmiete liege bei Berolina-Wohnungen bei 5,30 Euro pro Quadratmeter. "Es ist deutlich zu sehen, dass wir neben den kommunalen Gesellschaften die zweite tragende Säule sind, die die soziale Wohnungsversorgung in der Stadt sicherstellt", erklärt Schrecker. Die Genossenschaften würden knapp elf Prozent der Wohnungen in Berlin stellen. Deswegen müsse die Politik nicht länger diskutieren, sondern handeln.