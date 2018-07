Bild: Eventpress Stauffenberg

ESC-Gewinnerin Netta Barzilai kommt - Eine Million Menschen zur Berliner CSD-Parade erwartet

27.07.18 | 08:53 Uhr

Die Regenbogenfahnen werden in Berlin gehisst. Die Parade zum 40. Christopher Street Day in der Stadt steht an. Eine Million Menschen werden erwartet. Als Promis haben sich Eurovision-Gewinnerin Netta Barzilai und DJ Felix Jaehn angekündigt.

Eine Million Menschen werden am Samstag zur Christopher-Street-Day-Parade in Berlin erwartet. Unter dem Motto "Mein Körper - meine Identität - mein Leben!" führt die jährliche Demonstration für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern, Intersexuellen und Queeren (LGBTTIQ) vom Kurfürstendamm über die Siegessäule bis zum Brandenburger Tor. Etwa 60 Trucks und 27 Fußgruppen werden nach Angaben der Veranstalter an der bunt-schillernden Parade zum Christopher Street Day (CSD) teilnehmen, die in Berlin zum 40. Mal stattfindet.

Viele Unternehmen beteiligen sich mit einem eigenen Truck an dem Umzug, genauso wie LGBTTIQ-Gruppierungen von SPD, Linken, FDP und CDU sowie einige Bundesministerien und die Botschaften der Niederlande, Großbritanniens und der USA. Auch die evangelische Kirche schickt wieder einen Truck unter dem Slogan "Liebe tut der Seele gut". Zum Auftakt des CSD-Wochenendes lädt am Freitagabend der Kirchenkreis Berlin Stadtmitte zu einem multireligiösen Gottesdienst in die St. Marienkirche am Alexanderplatz ein.

Netta Barzilai bei der Christopher Street Day Parade in Köln unter dem Motto 'Coming out in Deinem style'

Anti-Mobbing-Song "Toy" übezeugt beim ESC

Die Gewinnerin des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC), Netta Barzilai, wird auch bei CSD-Parade in Berlin auftreten. Gegen 19 Uhr werde die israelische Sängerin auf der Hauptbühne am Brandenburger Tor performen, kündigte die Israelische Botschaft am Donnerstag in der Hauptstadt an. Der Auftritt werde durch die Botschaft ermöglicht, die sich auch wieder mit einem eigenen Wagen an der beteiligen wird. Die israelische Sängerin hatte beim Eurovision Song Contest im Mai in Lissabon mit ihrem Anti-Mobbing-Song "Toy" und einer außergewöhnlichen Performance den Wettbewerb gewonnen. 2019 wird der Contest nunmehr in Israel ausgerichtet.



Die große Parade in der Hauptstadt zieht vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor, samt Weltstar-DJ Felix Jaehn (23), der als Pate fungiert. Für den seit Kurzem offen bisexuellen Jaehn ist es der erste CSD, den er "erleichtert und stolz" mitfeiern kann.

Die AfD bleibt als offizielle Teilnehmerin unerwünscht. Das machten die CSD-Veranstalter deutlich, nachdem sie einen Antrag der Jungen Alternative Berlin abgelehnt hatten. Der Landesvorsitzende der AfD-Jugendorganisation, David Eckert, kritisierte das: "Wer Toleranz predigt, muss sie auch selber leben." Der Christopher Street Day erinnert an die Vorfälle rund um den 28. Juni 1969 in der "Stonewall Inn"-Bar an der New Yorker Christopher Street. Nach einer Polizeirazzia in der Schwulen-Bar demonstrierten Schwule und Lesben gegen Polizeiwillkür. Im Jahr darauf fanden in den USA die ersten Gedenkdemonstrationen an die Unruhen statt. Der erste Christopher Street Day im damaligen West-Berlin wurde im Juni 1979 mit etwa 450 Demonstranten gefeiert. Sendung: radioBerlin 88,8, 27.07.2018, 13 Uhr