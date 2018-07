Störenfrieda Berlin Mittwoch, 18.07.2018 | 22:48 Uhr

Es ist unfassbar, dass so fahrlässig mit der Notfallversorgung in unserer Stadt gespielt wird.

Zudem ist es völlig unverständlich, dass einerseits rumgejammert wird, dass es mangels Bewerbern Nachwuchsprobleme bei der Feuerwehr gibt, andererseits auch nicht zukunftsorientiert investiert wird, um diesen Beruf wieder attraktiver für junge Menschen zu machen.

Es gibt leider auch in diesem Beruf Drückeberger und Karteileichen, dabei handelt es sich aber um eine Minderheit.

Die meisten Berufsfeuerwehrleute machen einen harten Job, sehen und erleben viele schlimme Dinge, riskieren oft ihre Gesundheit und werden leider immer häufiger respektlos behandelt.

Und das mit marodem Rüstzeug.

Das ist peinlich und nicht nachvollziehbar!