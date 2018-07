rbb/Friedrich Audio: Inforadio | 20.07.2018 | Tina Friedrich | Bild: rbb/Friedrich

Beschwerden über Personalnot - Heimbewohner verzichten auf Hilfen, um Pfleger zu schonen

20.07.18 | 07:12 Uhr

In einem Vitanas-Heim im Berliner Märkischen Viertel schreiben Bewohner einen verzweifelten Brief: Sie bieten der obersten Leitung an, auf Hilfen zu verzichten - damit die Pflegekräfte bei denen sein können, die es nötiger brauchen. Von Tina Friedrich

Erika Büchner hat Verständnis. Verständnis dafür, dass die Pflegerinnen, die ihr morgens die Tabletten bringen, nur schnell zur Tür reinschauen und weiter eilen. Verständnis dafür, dass manchmal der Umgangston schroffer ist. Verständnis und Mitgefühl, wenn die Augen wieder einmal müde und rot unterlaufen sind. "Wir Bewohner kriegen das alles mit: Wie das Personal an seine Grenzen gehen muss, dass die Schichten oft knapp besetzt sind, dass es viel Leasingpersonal gibt, die die Wohnbereiche oder Bewohner nicht so gut kennen wie andere." Die 81-Jährige wohnt in einem Einzelzimmer im Vitanas Senioren Centrum Märkisches Viertel. Sie hat Parkinson und ist für längere Wege auf den Rollstuhl angewiesen.

Bewohner bieten "Abstriche an ihrer Person" an

Eingestuft ist Erika Büchner auf Pflegegrad 3, das bedeutet eine "schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten". Doch oft bittet sie auch dann nicht um Hilfe, wenn sie eigentlich Unterstützung nötig hätte, zum Beispiel beim morgendlichen Anziehen. "Wenn 20 Personen von zwei Leuten betreut werden sollen, und dann auch noch die Mahlzeiten zubereitet werden müssen - da haben Sie nicht den Mut, diese Personen dann noch um Hilfe zu bitten. Das lassen Sie dann bleiben", sagt sie. Stattdessen steht sie zwei Stunden früher auf jeden Morgen und zieht sich selbst an, auch wenn die entzündete Schulter schmerzt. Bei allem Verständnis hat Erika Büchner aber auch Sorge. Was passiert, wenn es ihr irgendwann schlechter geht? Deshalb hat sie Anfang Juli einen Brief an den Leiter ihres Pflegeheims geschrieben. "Langsam sind wir in einen Betreuungsnotstand hineingeraten, der seinesgleichen sucht", steht in dem Schreiben, das dem rbb exklusiv vorliegt. Der Bedarf an betreuendem Personal steige ständig, schreibt Büchner weiter. "Der Tagesablauf [ist] nur noch zu schaffen, wenn Bewohner, die noch denken können, Abstriche an ihrer Person hinnehmen bzw. auch anbieten. Wir können nicht akzeptieren, dass die für uns im Dienst Stehenden bis an ihre Grenzen gelangen, krank werden oder sogar unser Haus verlassen." 15 weitere Bewohner unterschreiben den Brief.

Erika Büchner

Kritik an häufiger Leiharbeit

Büchner kritisiert auch, dass in dem Vitanas-Pflegeheim personelle Engpässe oft mit Leiharbeitskräften ausgeglichen werden. Diese würden die einzelnen Wohnbereiche nicht kennen und daher auch nicht die Bedürfnisse der Bewohner. Deshalb habe Leasing, wie die Leiharbeit in der Pflege genannt wird, zwar in "Ausnahmesituationen durchaus seine Berechtigung, kann aber nicht die Lösung unseres so komplexen Problems sein", schreibt Erika Büchner an den Leiter der Einrichtung. Wie viele Pflegekräfte pro Bewohner in der stationären Pflege arbeiten sollen, ist in Rahmenvereinbarungen zwischen dem Land Berlin, den Pflegekassen und den Heimbetreibern festgelegt. Die Gesamtzahl an Mitarbeitern orientiert sich daher an der Mischung der Bewohner - je mehr Bewohner mit hohen Pflegegraden in einem Heim leben, desto mehr Personal wird dem Heim auch vergütet. Zusätzlich gilt in Berlin eine Fachkraftquote von etwas über 50 Prozent. Das heißt, von den im Heim tätigen Pflegekräften muss die Hälfte eine dreijährige Ausbildung absolviert haben.

Vitanas weist Vorwürfe zurück

Die Geschäftsführerin der Vitanas-Gruppe, Silke Erdle, gibt dem rbb gegenüber schriftlich an, die Dienstpläne gemäß der gültigen Personalschlüssel zu besetzen. "In Zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement überprüfen wir konstant die Abläufe in der Pflege sowie die Personaleinteilung und passen diese je nach Belegung und Pflegegradmix entsprechend an", schreibt sie. "Damit reduzieren wir das Überlastungsgefühl der Mitarbeiter. Selbstverständlich reagieren wir über unsere laufenden Prozesse hinaus auf Beschwerden der Bewohner und Mitarbeiter und setzen uns intensiv damit auseinander." Die Pflegekräfte im Senioren Centrum Märkisches Viertel arbeiten nach Angaben des Betriebsrats seit Monaten am Limit. Im Mai wurden kurzfristig rund 30 Schichten von Leiharbeitskräften, die eigentlich Personalengpässe abfedern sollen, aus dem Dienstplan gestrichen. Aus dieser Zeit liegen dem rbb mehrere Überlastungsanzeigen von Pflegekräften vor.

Betriebsrat kämpft um Mitsprache bei Dienstplangestaltung

Der Betriebsrat des Vitanas-Heimes zog daraufhin vor das Arbeitsgericht und bekam in der zweiten Instanz Recht - ohne seine Zustimmung dürfen nun vorläufig keine Dienste mehr gestrichen werden. Aus Sicht des Arbeitsrechtsanwalts Hartmut Kuster ist das ein möglicher Weg für Pflegekräfte, sich gegen Überlastung zu wehren. "Betriebsräte haben ein Mitbestimmungsrecht bei der Aufstellung von Dienstplänen", erläutert er. "Sie können sagen, dass hier zu wenig Leute eingeteilt sind, oder die Verteilung nicht stimmt." Sie könnten zwar nicht bestimmen, wie viele Pflegekräfte genau eingesetzt werden, "aber sie haben ein Druckmittel gegenüber dem Arbeitgeber." Der gewerkschaftliche Organisationsgrad in der Pflege ist allerdings gering, viele Heime haben keine Arbeitnehmervertretung. Erika Büchner sagt, dass sie dem Heim helfen möchte, indem sie den Finger in die Wunde legt. Der demografische Wandel sei berechenbar, deshalb müsse die Pflege nun entsprechend organisiert werden. Dass derzeit die Leistungen, die ihr Pflegegrad ermöglichen sollte, auch tatsächlich erbracht werden können, glaubt sie nicht. "Man tut sich selbst einen Gefallen, wenn man sagt: Du machst, was du kannst, und dann ist das schon für dich in Ordnung."