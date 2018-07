dpa/Andrea Warnecke Audio: Inforadio, 6.07.2018, Karsten Zummack | Bild: dpa/Andrea Warnecke

Bundesweite Nabu-Studie - Brandenburg auf dem letzten Platz beim Biomüll-Sammeln

06.07.18 | 16:03 Uhr

In Brandenburg kann so wenig Biomüll verwertet werden wie in keinem anderen Bundesland. Das geht aus einer Studie der Naturschutzorganisation Nabu hervor. Die Biotonne ist meist nur freiwillig - und in einem Landkreis in Brandenburg gibt es überhaupt keine.



Nirgendwo funktioniert das Einsammeln von Biomüll so schlecht wie in Brandenburg. In einer neuen Studie des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) landet das Bundesland abgeschlagen auf dem letzten Platz. Pro Einwohner und Jahr könnten in Brandenburg durchschnittlich nur sieben Kilogramm Biomüll durch die Abfallentsorger eingesammelt werden. Der bundesweite Schnitt liegt rund achtmal höher, bei 59 Kilo.

Nabu-Sprecher Benjamin Bongardt kritisiert, dass es in Brandenburg meist nur freiwillige Angebote zur sogennanten Biotonne gebe. Dabei wurde 2015 ein Gesetz eingeführt, laut dem Städte und Gemeinden ihren Bürgern die Möglichkeit bieten müssen, Biomüll getrennt vom Restmüll abholen zu lassen.

Allerdings finde mittlerweile ein Umdenken statt. So führen im kommenden Jahr unter anderem die Kreise Elbe-Elster und Spree-Neiße Biotonnen ein. Die Uckermark in Brandenburg wird jedoch im Bericht explizit hervorgehoben - als Landkreis, in dem den Bürgern keine Biotonnen angeboten werden.

Mehr zum Thema imago/STPP Ankündigung von Ramona Pop - Biotonnen sollen ab 2019 flächendeckend in Berlin stehen Eigentlich müsste die Biotonne in Berlin schon seit 2015 an jedem Haus stehen. Doch so richtig hat sich das nicht durchgesetzt. Wirtschaftssenatorin Pop überlegt, Anreize für die Nutzung zu schaffen. Doch nicht alle sind von ihren Plänen begeistert.

Nabu fordert Quersubventionierung für die Biotonne

Wie der Nabu am Freitag in Berlin beklagte, geht auf diese Weise Biomüll als Rohstoff verloren, der zur Gewinnung von Bioenergie, Erde und Dünger genutzt werden könnte. Bundesweit könnten demnach mehr als vier Millionen Tonnen Bioabfälle pro Jahr mehr gesammelt werden, das würde die derzeit gesammelte Menge von 4,8 Millionen Tonnen fast verdoppeln. Warum viele Brandenburger Kommunen noch keine Biotonne eingeführt haben, könne unterschiedliche Gründe haben, so der Nabu. Oft sei ein Hemmschuh, dass die Einführung der Biotonne zusätzliches Geld koste. "Weil sie natürlich die Abfüllrhytmen der schwarzen Tonne reduzieren, und gleichzeitig die Biotonne alle zwei Wochen abholen müssen. Sie brauchen dafür gegebenfalls mehr Fahrzeuge und Personal, und das muss gegenfinanziert werden." Meist durch höhere Gebühren für die Verbraucher. Der Nabu fordert deshalb eine Quersubventionierung der Biotonne, damit sich das Trennen weiter durchsetzt.

Auch Berlin hinkt im Bundesvergleich hinterher

Laut Nabu gibt es bundesweit 24 Kreise und kreisfreie Städte in denen Lebensmittelreste und Gartenabfälle gar nicht gesammelt werden könnten. In vielen anderen Orten können die Bürger ihren Biomüll immerhin an zentralen Sammelstellen abgeben, was die Naturschützer jedoch als wenig verbraucherfreundlich kritisieren.

Den vorletzten Platz unter den Bundesländern bei der Verwertung von Biomüll belegt Berlin. Vor allem in dem Randbezirken schmeißen die Berliner vergleichsweise wenig Biomüll. Im April kündete die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop deshalb an, dass sie im Jahr 2019 Abhilfe schaffen will. Notfalls müsse man Anreize schaffen, indem beispielsweise die Biotonne kostenlos bereitgestellt wird. Oder die Restmülltonne wird seltener geleert, dann müssten die Leute ihren Müll disziplinierter trennen.



Sendung: Antenne Brandenburg, 6.07.2018, 11 Uhr