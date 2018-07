Gegen Krankheiten zu kämpfen war Erardo Rautenberg gewohnt. Zu einem Interview im Potsdamer rbb-Radiohaus erschien er einmal am Krückstock. Seit frühester Kindheit begleitete ihn ein Hüftleiden. Zwei Jahre lang musste er damals im Gipsbett liegen. Seinen letzten Kampf, gegen den Krebs, hat er nun verloren.

Im Juni 2017 erhielt Rautenberg die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die SPD hatte ihn kurz zuvor noch als Kandidaten für den Bundestag ins Rennen geschickt. Er unterzog sich einer Chemotherapie und sagte seine Wahlkampfauftritte ab. Das Direktmandat für Brandenburg an der Havel und Umgebung errang schließlich Dietlind Tiemann von der CDU.

Der Niedersachse kam 1992 nach Brandenburg, arbeitete als Staatsanwalt erst in Potsdam und dann in Neuruppin. Ein paar Jahre später wurde er Generalstaatsanwalt. Mit nur 42 Jahren war er Vorgesetzter von mehreren Hundert Staatsanwälten. Zu dieser Zeit wurde Brandenburg von schweren rechtsextremen Gewalttaten erschüttert. Die Täter waren jung, wie sich Rautenberg gut 20 Jahre später erinnerte. "Und diese rechtsextremistische Jugendkultur dominierte eigentlich bis Ende der Neunziger Jahre. Und ich bin sehr froh, dass heute diese Situation was die Jugend angeht nicht mehr haben."